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31 Oca 2024 - 16:00

Batı Karadeniz'in kış masalı; Bolu ve Karabük ormanlarının büyüleyici güzelliği

Batı Karadeniz'in Bolu ve Karabük illerindeki karla kaplı ormanlarının dron ile çekilmiş etkileyici görüntüleri. Yenice Ormanları'nın doğal güzellikleri, çeşitli ağaç türleri ve benzersiz manzaraları keşfedin. Kışın beyaz örtüsü altında bir yeryüzü cenneti.