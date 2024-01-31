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Batı Karadeniz'in kış masalı; Bolu ve Karabük ormanlarının büyüleyici güzelliği
Batı Karadeniz'in Bolu ve Karabük illerindeki karla kaplı ormanlarının dron ile çekilmiş etkileyici görüntüleri. Yenice Ormanları'nın doğal güzellikleri, çeşitli ağaç türleri ve benzersiz manzaraları keşfedin. Kışın beyaz örtüsü altında bir yeryüzü cenneti.
Batı Karadeniz'in Bolu ve Karabük illerindeki karla kaplı ormanlarının dron ile çekilmiş etkileyici görüntüleri. Yenice Ormanları'nın doğal güzellikleri, çeşitli ağaç türleri ve benzersiz manzaraları keşfedin. Kışın beyaz örtüsü altında bir yeryüzü cenneti.
# karabük
31 Oca 2024 - 16:00 - Gündem
Mahreç Esra Perçin
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.