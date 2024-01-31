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Bolu'da üniversite binası Yediuyur yuvasına dönüştü

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin idari binasının sakinleri arasına katılan bir yediuyur, bilim insanlarının özenli çalışmaları sonucu doğal yaşam alanına kavuştu. Duvar boşluklarından gelen sıra dışı seslerin kaynağını araştıran üniversite çalışanları, beklenmedik bir misafirle karşılaştı.

Anadolu Ajansı
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Bolu'da üniversite binası Yediuyur yuvasına dönüştü

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31 Oca 2024 - 12:39 Bolu- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı
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