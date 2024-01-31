Bolu'da üniversite binası Yediuyur yuvasına dönüştü
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin idari binasının sakinleri arasına katılan bir yediuyur, bilim insanlarının özenli çalışmaları sonucu doğal yaşam alanına kavuştu. Duvar boşluklarından gelen sıra dışı seslerin kaynağını araştıran üniversite çalışanları, beklenmedik bir misafirle karşılaştı.
Bolu'da üniversite binası Yediuyur yuvasına dönüştü
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31 Oca 2024 - 12:39 Bolu- Gündem
Mahreç Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.