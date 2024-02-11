2025 Kia K5 çıktı! Fiyatıyla dikkat çekiyor!
2025 Kia K5, yenilenen tasarımı, güçlü motor seçenekleri ve üstün konfor özellikleriyle dikkat çekiyor. Fiyat-performans oranı yüksek bu sedan hakkında detaylı bilgi için tıklayın.
2025 Kia K5 çıktı! Fiyatıyla dikkat çekiyor!
Yenilenen Tasarım ve Güçlü Motor Seçenekleri
2025 Kia K5, otomobil dünyasında stil ve performansı bir araya getiren yenilikçi bir sedan olarak öne çıkıyor. Kia'nın bu son modeli, göz alıcı tasarım güncellemeleri ve güçlü motor seçenekleri ile dikkat çekiyor. Yeni farlar, arka lambalar ve iç mekanın kapsamlı güncellemeleri, K5'i daha modern ve çekici kılıyor. Özellikle, turboşarjlı 1.6 litrelik motorun yerini alan, 191 beygir gücünde 2.5 litrelik atmosferik motor, performansı ve verimliliği artırıyor.
11 Şub 2024 - 15:20 - Teknoloji
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.