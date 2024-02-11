2025 Kia K5 çıktı! Fiyatıyla dikkat çekiyor!

Yenilenen Tasarım ve Güçlü Motor Seçenekleri

2025 Kia K5, otomobil dünyasında stil ve performansı bir araya getiren yenilikçi bir sedan olarak öne çıkıyor. Kia'nın bu son modeli, göz alıcı tasarım güncellemeleri ve güçlü motor seçenekleri ile dikkat çekiyor. Yeni farlar, arka lambalar ve iç mekanın kapsamlı güncellemeleri, K5'i daha modern ve çekici kılıyor. Özellikle, turboşarjlı 1.6 litrelik motorun yerini alan, 191 beygir gücünde 2.5 litrelik atmosferik motor, performansı ve verimliliği artırıyor.