Bolu'da karla kaplı yaylalarda unutulmaz bir yürüyüş deneyimi
Bolu Belediyesi'nin düzenlediği ve 55 doğaseverin katıldığı İkisivri - Saraycık Yaylası kar yürüyüşü, katılımcılara kışın kalbinde doğa ile iç içe olma fırsatı sundu. Etkinlik, doğa fotoğrafları çekimi ve yaban hayvanlarına yiyecek bırakma etkinliği ile taçlandırıldı.
Bolu Belediyesi'nin düzenlediği ve 55 doğaseverin katıldığı İkisivri - Saraycık Yaylası kar yürüyüşü, katılımcılara kışın kalbinde doğa ile iç içe olma fırsatı sundu. Etkinlik, doğa fotoğrafları çekimi ve yaban hayvanlarına yiyecek bırakma etkinliği ile taçlandırıldı.
# doğa
12 Şub 2024 - 18:00 Bolu/ Bolu- Gündem
Mahreç Esra Perçin
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.