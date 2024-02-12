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12 Şub 2024 - 18:00

Bolu'da karla kaplı yaylalarda unutulmaz bir yürüyüş deneyimi

Bolu Belediyesi'nin düzenlediği ve 55 doğaseverin katıldığı İkisivri - Saraycık Yaylası kar yürüyüşü, katılımcılara kışın kalbinde doğa ile iç içe olma fırsatı sundu. Etkinlik, doğa fotoğrafları çekimi ve yaban hayvanlarına yiyecek bırakma etkinliği ile taçlandırıldı.