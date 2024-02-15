Bu pazarda yok, yok!
Bolu Belediyesi'nin vizyon projelerinden biri olan Yöresel Ürünler Pazarı, şehrin sosyal ve ekonomik hayatına yeni bir soluk getiriyor. Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın öncülüğünde açılan pazar, yerel üreticileri ve tüketicileri bir araya getirerek, bölgenin açık pazar ihtiyacını karşılıyor.
Bolu Belediyesi'nin vizyon projelerinden biri olan Yöresel Ürünler Pazarı, şehrin sosyal ve ekonomik hayatına yeni bir soluk getiriyor. Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın öncülüğünde açılan pazar, yerel üreticileri ve tüketicileri bir araya getirerek, bölgenin açık pazar ihtiyacını karşılıyor.
15 Şub 2024 - 10:06 Bolu/ Bolu- Gündem
Mahreç Esra Perçin
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.