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15 Şub 2024 - 10:06

Bu pazarda yok, yok!

Bolu Belediyesi'nin vizyon projelerinden biri olan Yöresel Ürünler Pazarı, şehrin sosyal ve ekonomik hayatına yeni bir soluk getiriyor. Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın öncülüğünde açılan pazar, yerel üreticileri ve tüketicileri bir araya getirerek, bölgenin açık pazar ihtiyacını karşılıyor.