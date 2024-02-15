Doğa harikası, Tuzaklı Göleti
Kastamonu Araç'taki Tuzaklı Göleti, sulak alan olarak tescilli doğa harikası, üniversite öğrencileri için eğitici etkinliklerle dikkat çekiyor. Gölet, doğal güzellikleri ve koruma çağrılarıyla öne çıkıyor.
Kastamonu Araç'taki Tuzaklı Göleti, sulak alan olarak tescilli doğa harikası, üniversite öğrencileri için eğitici etkinliklerle dikkat çekiyor. Gölet, doğal güzellikleri ve koruma çağrılarıyla öne çıkıyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.