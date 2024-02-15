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15 Şub 2024 - 11:04

Doğa harikası, Tuzaklı Göleti

Kastamonu Araç'taki Tuzaklı Göleti, sulak alan olarak tescilli doğa harikası, üniversite öğrencileri için eğitici etkinliklerle dikkat çekiyor. Gölet, doğal güzellikleri ve koruma çağrılarıyla öne çıkıyor.