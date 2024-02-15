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Toyota Corolla’nın 1966, 1975, 1980, 1995, 2000, 2007, 2012, 2020, 2024 yılları arasındaki fiyat ve özellik değişimleri!

Toyota Corolla, ilk üretim yılı 1966'dan itibaren otomobil dünyasında bir fenomen haline gelmiştir. Bu efsanevi model, yenilikçi tasarımı, üstün performansı ve güvenilirliği ile her dönemin zirvesinde yer almayı başarmıştır. Gelin, Toyota Corolla'nın 1966, 1975, 1980, 1995, 2000, 2007, 2012, 2020, 2024 modellerinin zamana meydan okuyan evrimine yakından bakalım.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri

Toyota Corolla’nın 1966, 1975, 1980, 1995, 2000, 2007, 2012, 2020, 2024 yılları arasındaki fiyat ve özellik değişimleri!

15 Şub 2024 - 12:31 - Teknoloji

Mahreç  Rahmiye Beydili
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Toyota Corolla’nın 1966, 1975, 1980, 1995, 2000, 2007, 2012, 2020, 2024 yılları arasındaki fiyat ve özellik değişimleri! mask
Toyota Corolla’nın 1966, 1975, 1980, 1995, 2000, 2007, 2012, 2020, 2024 yılları arasındaki fiyat ve özellik değişimleri!
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