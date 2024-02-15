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Toyota Corolla’nın 1966, 1975, 1980, 1995, 2000, 2007, 2012, 2020, 2024 yılları arasındaki fiyat ve özellik değişimleri!
Toyota Corolla, ilk üretim yılı 1966'dan itibaren otomobil dünyasında bir fenomen haline gelmiştir. Bu efsanevi model, yenilikçi tasarımı, üstün performansı ve güvenilirliği ile her dönemin zirvesinde yer almayı başarmıştır. Gelin, Toyota Corolla'nın 1966, 1975, 1980, 1995, 2000, 2007, 2012, 2020, 2024 modellerinin zamana meydan okuyan evrimine yakından bakalım.
Toyota Corolla’nın 1966, 1975, 1980, 1995, 2000, 2007, 2012, 2020, 2024 yılları arasındaki fiyat ve özellik değişimleri!
15 Şub 2024 - 12:31 - Teknoloji
Mahreç Rahmiye Beydili
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.