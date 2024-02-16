Tofaş 1971, 1977, 1988, 1995, 2000, 2002 ve yeni çıkacak 2024 modelinin fiyat ve özellikleri neler?

Türkiye'nin otomotiv sektöründeki köklü markalarından biri olan Tofaş, yıllar boyunca ürettiği efsanevi modellerle otomobil tutkunlarının gönlünde taht kurmuştur. 1971'den başlayarak 2024'e kadar uzanan bu serüven, teknolojik yenilikler ve tasarım harikalarıyla doludur. Gelin, bu zamansal yolculukta Tofaş'ın efsanevi yolculuğunu keşfedelim ve otomobil severlerin neden bu markaya olan bağlılıklarının yıllar boyu sürdüğünü anlayalım.