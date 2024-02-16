Tofaş 1971, 1977, 1988, 1995, 2000, 2002 ve yeni çıkacak 2024 modelinin fiyat ve özellikleri neler?
Türkiye otomobil sektörünün köşe taşlarından biri olan Tofaş, 1971'den günümüze kadar uzanan serüveniyle otomobil tutkunlarının gönlünde taht kurmuş durumda. 1971 model Murat 124'ten, 2024 model Şahin'e kadar uzanan bu yolculuk, teknolojik gelişmeler ve tasarım harikalarıyla dolu. İşte, Tofaş'ın unutulmaz modelleri ve onların Türkiye otomobil piyasasındaki yerleri.
Türkiye'nin otomotiv sektöründeki köklü markalarından biri olan Tofaş, yıllar boyunca ürettiği efsanevi modellerle otomobil tutkunlarının gönlünde taht kurmuştur. 1971'den başlayarak 2024'e kadar uzanan bu serüven, teknolojik yenilikler ve tasarım harikalarıyla doludur. Gelin, bu zamansal yolculukta Tofaş'ın efsanevi yolculuğunu keşfedelim ve otomobil severlerin neden bu markaya olan bağlılıklarının yıllar boyu sürdüğünü anlayalım.
16 Şub 2024 - 12:44 - Teknoloji
Mahreç Rahmiye Beydili
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.