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Bolu’yu yakından tanıyın… Bolu neyi ile meşhur?

Bolu'nun zengin mutfak mirası ve benzersiz hediyelik eşyalarını keşfedin. Abant Kebabı'ndan yöresel çikolatalara, Gerede deri ürünlerinden eşsiz tarhanaya kadar Bolu'nun sunduğu lezzetler ve hediyeliklerle dolu bir yolculuğa çıkın.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri

Bolu'nun zengin mutfak mirası ve benzersiz hediyelik eşyalarını keşfedin. Abant Kebabı'ndan yöresel çikolatalara, Gerede deri ürünlerinden eşsiz tarhanaya kadar Bolu'nun sunduğu lezzetler ve hediyeliklerle dolu bir yolculuğa çıkın.

# zengin

24 Şub 2024 - 12:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin
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