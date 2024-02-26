Bolu Alabarda-Seben Göleti Yürüyüşü
Bir yeryüzü cenneti Bolu'nun nefes kesen manzaraları arasında bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Alabarda'dan Seben Göleti'ne uzanan 16 km'lik bu yürüyüş rotası, her hafta artan katılımcı sayısıyla doğaseverleri bekliyor. Bolu'nun doğal güzelliklerini keşfetmek için mükemmel bir fırsat!
Bolu Alabarda-Seben Göleti Yürüyüşü
Bolu'nun yeşilinde bir macera: Doğa yürüyüşlerine büyüyen ilgi
Bolu, doğal güzellikleri ve yeşil alanlarıyla ünlü bir yeryüzü cenneti. Bu eşsiz bölgede, Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Turizm ve Tanıtım Birimi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşleri, her geçen gün daha fazla doğaseveri kendine çekiyor. Sosyal medyada duyurulan bu etkinlikler, katılımcılar arasında büyük bir heyecan yaratıyor ve adeta bir kayıt yarışına dönüşüyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.