Bolu Alabarda-Seben Göleti Yürüyüşü

Bolu'nun yeşilinde bir macera: Doğa yürüyüşlerine büyüyen ilgi

Bolu, doğal güzellikleri ve yeşil alanlarıyla ünlü bir yeryüzü cenneti. Bu eşsiz bölgede, Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Turizm ve Tanıtım Birimi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşleri, her geçen gün daha fazla doğaseveri kendine çekiyor. Sosyal medyada duyurulan bu etkinlikler, katılımcılar arasında büyük bir heyecan yaratıyor ve adeta bir kayıt yarışına dönüşüyor.