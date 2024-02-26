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Bolu Alabarda-Seben Göleti Yürüyüşü

Bir yeryüzü cenneti Bolu'nun nefes kesen manzaraları arasında bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Alabarda'dan Seben Göleti'ne uzanan 16 km'lik bu yürüyüş rotası, her hafta artan katılımcı sayısıyla doğaseverleri bekliyor. Bolu'nun doğal güzelliklerini keşfetmek için mükemmel bir fırsat!

Arzu Sarı
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Bolu'nun yeşilinde bir macera: Doğa yürüyüşlerine büyüyen ilgi

Bolu Alabarda-Seben Göleti Yürüyüşü

Bolu'nun yeşilinde bir macera: Doğa yürüyüşlerine büyüyen ilgi

Bolu, doğal güzellikleri ve yeşil alanlarıyla ünlü bir yeryüzü cenneti. Bu eşsiz bölgede, Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Turizm ve Tanıtım Birimi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşleri, her geçen gün daha fazla doğaseveri kendine çekiyor. Sosyal medyada duyurulan bu etkinlikler, katılımcılar arasında büyük bir heyecan yaratıyor ve adeta bir kayıt yarışına dönüşüyor.

26 Şub 2024 - 20:00 Bolu- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı
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