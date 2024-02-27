2024 Ramazan Ayı’na geri sayım…
2024 Ramazan ayının başlangıcı, ilk oruç, sahur, imsak ve teravih vakitleri, nasıl niyet edilir ve teravih namazı nasıl kılınır? Ramazan Bayramı tarihi ve Ramazan'ın manevi önemiyle ilgili her şey haberimizde…
2024 Ramazan Ayı’na geri sayım…
2024 Ramazan Ayının Başlaması ve İlk Oruç
2024 yılı, İslam dünyası için büyük bir manevi öneme sahip olan Ramazan ayının yine merakla beklenen bir döneme işaret ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre, 2024 Ramazan ayı 11 Mart'ta başlayacak. Bu tarih, müminler için rahmet, mağfiret ve manevi yenilenme mevsiminin başlangıcını simgeler. İlk oruç, sahur ve imsak vakitleri de bu tarihe göre belirlenmiş olup, müminlerin Ramazan'ın manevi atmosferine adım atmalarını sağlayacak.
27 Şub 2024 - 07:00 - Gündem
Mahreç Rahmiye Beydili
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.