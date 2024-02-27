2024 Ramazan Ayı’na geri sayım…

2024 Ramazan Ayının Başlaması ve İlk Oruç

2024 yılı, İslam dünyası için büyük bir manevi öneme sahip olan Ramazan ayının yine merakla beklenen bir döneme işaret ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre, 2024 Ramazan ayı 11 Mart'ta başlayacak. Bu tarih, müminler için rahmet, mağfiret ve manevi yenilenme mevsiminin başlangıcını simgeler. İlk oruç, sahur ve imsak vakitleri de bu tarihe göre belirlenmiş olup, müminlerin Ramazan'ın manevi atmosferine adım atmalarını sağlayacak.