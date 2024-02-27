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27 Şub 2024 - 10:15

Nuray Sayarı ile Haftalık Burç Yorumları ( 26 Şubat – 3 Mart 2024 ): Pazar gecesine kadar dikkat! Rüyalarınız size ne anlatıyor.. Aşk hayatınız için süre verdi!

26 Şubat – 3 Mart 2024 tarihleri arasında burçları neler bekliyor? Ünlü astrolog Nuray Sayarı'dan Her Burç İçin Haftalık burç yorumları ve kapsamlı analizler! Pazar gecesine kadar hazırlıklı olun.. Bu burçlar rüyalarına dikkat etsin.. Aşk hayatında çalkantılı olanlara süre verdi!