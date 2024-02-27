Anasayfa/

Foto Galeri/

27 Şub 2024 - 19:00

Ramazanda Teravih Namazı nasıl kılınır? Teravih namazı farz mı, nafile mi?

Ramazan ayında Müslümanlar için önemli bir ibadet olan teravih namazının kılınışı, rekat sayısı ve evde nasıl kılınacağı haberimizde… Teravih namazının önemi ve teravih namazında okunacak dualar detaylarıyla burada…