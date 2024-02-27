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27 Şub 2024 - 14:57

Vücudun en kirli yeri neresidir? Gizemli Sağlık Sırrı'nı Uzm Dr. Ufuk Avuzlu açıklıyor!

Sağlık ve hijyen konularında sıkça karşılaştığımız bilgiler arasında, vücudumuzun bazı bölgelerinin diğerlerinden daha fazla bakteri barındırdığı bilgisi yer alır. Peki, günlük temizlik rutinlerimizde sıklıkla göz ardı ettiğimiz ve aslında vücudumuzun en kirli noktası olarak bilinen bu gizemli bölge neresidir? Uzman Doktor Ufuk Avuzlu'nun sosyal medyada 20 milyon kişiye ulaşan videoda vurguladığı bu önemli sağlık bilgisine bir yolculuğa çıkalım.