Bolu'da mevsimler arası yolculuk! Kartalkaya'da kış, şehirde bahar!
Bolu'da Kartalkaya'da kışın büyüsünü yaşarken, kent merkezinde baharın renklerine tanık olun. Kış sporları, doğa yürüyüşleri ve kültürel keşiflerle dolu bir kaçamak için Bolu sizi bekliyor.
Bolu'da mevsimler arası yolculuk! Kartalkaya'da kış, şehirde bahar!
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29 Şub 2024 - 12:14 Bolu- Gündem
Mahreç Anadolu Ajansı
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.