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29 Şub 2024 - 12:14

Bolu'da mevsimler arası yolculuk! Kartalkaya'da kış, şehirde bahar!

Bolu'da Kartalkaya'da kışın büyüsünü yaşarken, kent merkezinde baharın renklerine tanık olun. Kış sporları, doğa yürüyüşleri ve kültürel keşiflerle dolu bir kaçamak için Bolu sizi bekliyor.