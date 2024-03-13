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Nuray Sayarı ile Haftalık Burç Yorumları ( 11 – 17 Mart 2024 ): Aşk, para bu burçlarda.. Gizli düşmanlara dikkat!

11 Mart – 17 Mart 2024 tarihleri arasında burçları neler bekliyor? Ünlü astrolog Nuray Sayarı'dan Her Burç İçin Haftalık burç yorumları ve kapsamlı analizler! İşte dört dörtlük burçlar, aşk para onlarda.. Ama gizli düşmanlara dikkat edin!

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11 Mart – 17 Mart 2024 tarihleri arasında burçları neler bekliyor? Ünlü Astrolog Nuray Sayarı'dan Koç'tan Balık'a Her Burç İçin Haftalık burç yorumları ve kapsamlı analizler! 

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İŞTE NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

13 Mar 2024 - 11:41 - Astroloji

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Otopark, yağmur suyu hattı inşaatı, açık alan aydınlatması ve doğalgaz tesisatı işleri yaptırılacaktır Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
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Bakım ve onarım hizmeti alınacaktır Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır Devlet Hastanesi -İzzet Baysal Bolu Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Resmi İlandır mask
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Aladağ Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı Demirciler, Elmalıdere, Kökez ve Şerif Yüksel Şefliklerinde orman emvali boylama ve mesaha işi Resmi İlandır mask
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Nuray Sayarı ile Haftalık Burç Yorumları ( 11 – 17 Mart 2024 ): Aşk, para bu burçlarda.. Gizli düşmanlara dikkat! mask
Nuray Sayarı ile Haftalık Burç Yorumları ( 11 – 17 Mart 2024 ): Aşk, para bu burçlarda.. Gizli düşmanlara dikkat!
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