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Ünlü Psikolog Esra Ezmeci, Instagram'da yaptığı soru cevap etkinliğinde birbirinden ilginç sorular ve cevapları..
Ünlü Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyada soru cevap etkinliğine devam ediyor.. İşte sorulan ilginç sorular ve Ezmeci'den yanıtlar.
Ünlü Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyada soru cevap etkinliğine devam ediyor.. İşte sorulan ilginç sorular ve Ezmeci'den yanıtlar.
20 Mar 2024 - 23:00 - Olay Entrika
Mahreç Osman Aykan
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.