Twitburc Astrolog Zeynep Turan Haftalık Burç Yorumları ( 1 Nisan - 7 Nisan 2024 ): Merkür retrosu başlıyor aman dikkat

Astroloji dünyasının önde gelen isimlerinden Zeynep Turan, 1-7 Nisan haftası için burç yorumlarını sizlerle paylaşıyor.

Bu hafta, Koç burcundan Balık burcuna kadar herkesi etkileyecek göksel hareketlerle dolu. Güneş’in kararlılık ve yüzleşme enerjileri, Merkür retrosunun iletişimdeki durgunlukları, Venüs’ün sosyal hayata katkıları...

Zeynep Turan'ın rehberliğinde, haftalık burç yorumlarınızı okuyarak yıldızların sizin için neler sakladığını keşfedin. Finansal düzenlemeler, aşk ve ilişkilerde yeni başlangıçlar, sağlık ve kariyerde önemli adımlar... Tüm bu konularda astrolojik öngörüler için doğru adrestesiniz.