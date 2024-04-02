Twitburc Astrolog Zeynep Turan Haftalık Burç Yorumları ( 1 Nisan - 7 Nisan 2024 ): Merkür retrosu başlıyor aman dikkat
Ünlü astrolog Zeynep Turan, Türkiye'nin en popüler platformu Twitburc üzerinden tüm burçlar için derinlemesine haftalık analizler sunuyor. 1 Nisan - 7 Nisan 2024 Haftası Aşk, kariyer ve sağlık konularında neler beklediğini öğrenmek için hemen tıkla!
Astroloji dünyasının önde gelen isimlerinden Zeynep Turan, 1-7 Nisan haftası için burç yorumlarını sizlerle paylaşıyor.
Bu hafta, Koç burcundan Balık burcuna kadar herkesi etkileyecek göksel hareketlerle dolu. Güneş’in kararlılık ve yüzleşme enerjileri, Merkür retrosunun iletişimdeki durgunlukları, Venüs’ün sosyal hayata katkıları...
Zeynep Turan'ın rehberliğinde, haftalık burç yorumlarınızı okuyarak yıldızların sizin için neler sakladığını keşfedin. Finansal düzenlemeler, aşk ve ilişkilerde yeni başlangıçlar, sağlık ve kariyerde önemli adımlar... Tüm bu konularda astrolojik öngörüler için doğru adrestesiniz.
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02 Nis 2024 - 16:38 - Astroloji
Mahreç Haber Merkezi
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.