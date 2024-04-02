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Twitburc Astrolog Zeynep Turan Haftalık Burç Yorumları ( 1 Nisan - 7 Nisan 2024 ): Merkür retrosu başlıyor aman dikkat

Ünlü astrolog Zeynep Turan, Türkiye'nin en popüler platformu Twitburc üzerinden tüm burçlar için derinlemesine haftalık analizler sunuyor. 1 Nisan - 7 Nisan 2024 Haftası Aşk, kariyer ve sağlık konularında neler beklediğini öğrenmek için hemen tıkla!

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Astroloji dünyasının önde gelen isimlerinden Zeynep Turan, 1-7 Nisan haftası için burç yorumlarını sizlerle paylaşıyor.

Bu hafta, Koç burcundan Balık burcuna kadar herkesi etkileyecek göksel hareketlerle dolu. Güneş’in kararlılık ve yüzleşme enerjileri, Merkür retrosunun iletişimdeki durgunlukları, Venüs’ün sosyal hayata katkıları...

Zeynep Turan'ın rehberliğinde, haftalık burç yorumlarınızı okuyarak yıldızların sizin için neler sakladığını keşfedin. Finansal düzenlemeler, aşk ve ilişkilerde yeni başlangıçlar, sağlık ve kariyerde önemli adımlar... Tüm bu konularda astrolojik öngörüler için doğru adrestesiniz.

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02 Nis 2024 - 16:38 - Astroloji

Mahreç  Haber Merkezi
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Seben Orman İşletme Müdürlüğü Kavaklıdağ 301 ve Taşlıyayla 018 kod nolu orman yollarında sanat yapısı inşaatı işi Orman İşletme Müdürlüğü-Seben Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü Resmi İlandır mask
Seben Orman İşletme Müdürlüğü Kavaklıdağ 301 ve Taşlıyayla 018 kod nolu orman yollarında sanat yapısı inşaatı işi Orman İşletme Müdürlüğü-Seben Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
Bina inşaatı yaptırılacaktır Gerede Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Resmi İlandır mask
Bina inşaatı yaptırılacaktır Gerede Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
2024 Yılı Kargo Taşıma Hizmet Alımı Sağlık Bakanlığı Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Resmi İlandır mask
2024 Yılı Kargo Taşıma Hizmet Alımı Sağlık Bakanlığı Bolu İl Sağlık Müdürlüğü
Mengen Orman İşletme Müdürlüğü Mengen Depo Şefliği Bölgeönü, Gökçesu, Kiremitlik ,Apaca Ve Uzunyazı Orman Emvali Depolarında Tasnif ve Depolama İşi Danışmanlık Hizmet Alımı Orman İşletme Müdürlüğü-Mengen Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü Resmi İlandır mask
Mengen Orman İşletme Müdürlüğü Mengen Depo Şefliği Bölgeönü, Gökçesu, Kiremitlik ,Apaca Ve Uzunyazı Orman Emvali Depolarında Tasnif ve Depolama İşi Danışmanlık Hizmet Alımı Orman İşletme Müdürlüğü-Mengen Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
Twitburc Astrolog Zeynep Turan Haftalık Burç Yorumları ( 1 Nisan - 7 Nisan 2024 ): Merkür metrosu başlıyor aman dikkat mask
Twitburc Astrolog Zeynep Turan Haftalık Burç Yorumları ( 1 Nisan - 7 Nisan 2024 ): Merkür metrosu başlıyor aman dikkat
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