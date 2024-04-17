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17 Nis 2024 - 10:53

Nuray Sayarı ile Haftalık Burç Yorumları (15-21 Nisan 2024): Maddi konularda rahatlayacak 3 burç.. Bu burçlar aşk hayatına dikkat!

15 Nisan – 21 Nisan 2024 tarihleri arasında burçları neler bekliyor? Ünlü astrolog Nuray Sayarı'dan Her Burç İçin Haftalık burç yorumları ve kapsamlı analizler! Maddi konularda rahatlayacak 3 burç.. Bu burçlar aşk hayatına dikkat!