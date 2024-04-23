Nuray Sayarı 2024 Nisan Burç Yorumları..12 Burcu Nisan Ayında Ne Bekliyor?

Efendim bu ay 1 Nisan'dan 26 Nisan'a kadar yılın 2. Merkür gerilemesi koç burcunda gerilemeye başlıyor. Merkür iletişim demek, Merkür bilgi demek, Merkür öğrenmek demek. Dolayısıyla iletişim kazalarına karşı 12 burcunda dikkat etmesi gerekiyor. Şimdiden telefonlarınıza, bilgisayarınıza, elektronik bütün eşyalarınıza dikkat edin.



Özellikle arızalanmalar olursa, tamir ettirebiliyorsanız tamir ettirin. Ama asla yeni bir bilgisayar, yeni bir telefon, yeni bir televizyon, yeni bir çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi eşyalar satın almayın. Lütfen. Elektrik arızalarına karşı da ofisinizde, işyerinizde, evinizde dikkatli, tedbirli ve temkinli olun.

10 Nisan'da Mars özellikle Balık Burcu'na geçiyor ve Satürn'le zorlayıcı bir kavuşum etkisi yaratıyor. Ciddi zor bir ay. Polemiklerin iç içe olduğu bir aydayız. 8 Nisan'da yine Koç Burcu'nda önemli bir güneş tutulması var. Peki, bunca hareketli gezegen etkisinde 12 Burcu neler bekliyor?