Nuray Sayarı 2024 Nisan Burç Yorumları..12 Burcu Nisan Ayında Ne Bekliyor?
Astroloji Sultanı Nuray Sayarı Nisan ayı nasıl bir ay olacak sorusunu cevapladı. Türkiye’de astrolojinin sultanı olarak bilinen Ünlü Astrolog Sayarı’nın, Nisan ayı itibarıyla tüm burçlara öneri, tavsiye ve kehanetlerini sizin için derledik.
Efendim bu ay 1 Nisan'dan 26 Nisan'a kadar yılın 2. Merkür gerilemesi koç burcunda gerilemeye başlıyor. Merkür iletişim demek, Merkür bilgi demek, Merkür öğrenmek demek. Dolayısıyla iletişim kazalarına karşı 12 burcunda dikkat etmesi gerekiyor. Şimdiden telefonlarınıza, bilgisayarınıza, elektronik bütün eşyalarınıza dikkat edin.
Özellikle arızalanmalar olursa, tamir ettirebiliyorsanız tamir ettirin. Ama asla yeni bir bilgisayar, yeni bir telefon, yeni bir televizyon, yeni bir çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi eşyalar satın almayın. Lütfen. Elektrik arızalarına karşı da ofisinizde, işyerinizde, evinizde dikkatli, tedbirli ve temkinli olun.
10 Nisan'da Mars özellikle Balık Burcu'na geçiyor ve Satürn'le zorlayıcı bir kavuşum etkisi yaratıyor. Ciddi zor bir ay. Polemiklerin iç içe olduğu bir aydayız. 8 Nisan'da yine Koç Burcu'nda önemli bir güneş tutulması var. Peki, bunca hareketli gezegen etkisinde 12 Burcu neler bekliyor?
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.