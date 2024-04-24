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Twitburc Astrolog Zeynep Turan Haftalık Burç Yorumları ( 22 Nisan - 28 Nisan 2024 ): Finansal fırsatlar geliyor.. İlişkiler farklı boyut kazanıyor..

Ünlü astrolog Zeynep Turan, Türkiye'nin en popüler platformu Twitburc üzerinden tüm burçlar için derinlemesine haftalık analizler sunuyor. 22 Nisan - 28 Nisan 2024 Haftası Aşk, kariyer ve sağlık konularında neler beklediğini öğrenmek için hemen tıkla!

Ayşe Bolu
Ayşe Bolu Tüm Haberleri

Astroloji dünyasının önde gelen isimlerinden Zeynep Turan, 22-28  Nisan haftası için burç yorumlarını sizlerle paylaşıyor.

Bu hafta gökyüzü Koç, Boğa ve İkizler burçları için oldukça hareketli geçecek! 22-28 Nisan arasında, dolunayın etkileri Koç burcunu finansal fırsatlarla buluştururken, Boğa burcunda ilişkiler yeni bir boyut kazanıyor.

İkizler ise iş ve sağlık konularında yeni başlangıçlar yapmaya hazırlanıyor. Haftalık astroloji rehberiniz, bu dinamik dönemde sizin için neler barındırdığını detaylı bir şekilde ele alıyor. Şimdi, bu enerjik dalgalanmaların hayatınızdaki etkilerini keşfetme zamanı!

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24 Nis 2024 - 16:38 - Astroloji

Mahreç  Ayşe Bolu
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Mengen Orman İşletme Müdürlüğü Pazarköy 460, 463, 464 ve 471 kod no’lu yollarda üst yapı yapım işi Orman İşletme Müdürlüğü-Mengen Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü Resmi İlandır mask
Mengen Orman İşletme Müdürlüğü Pazarköy 460, 463, 464 ve 471 kod no’lu yollarda üst yapı yapım işi Orman İşletme Müdürlüğü-Mengen Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
Tıbbi sarf malzeme ve patoloji laboratuvarı sarf malzeme satın alınacaktır Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Resmi İlandır mask
Tıbbi sarf malzeme ve patoloji laboratuvarı sarf malzeme satın alınacaktır Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi
MENGEN KAYMAKAMLIĞI (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ) TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI Resmi İlandır mask
MENGEN KAYMAKAMLIĞI (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ) TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI
İhale ilanı Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Resmi İlandır mask
İhale ilanı Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Twitburc Astrolog Zeynep Turan Haftalık Burç Yorumları ( 22 Nisan - 28 Nisan 2024 ): Finansal fırsatlar geliyor.. İlişkiler farklı boyut kazanıyor.. mask
Twitburc Astrolog Zeynep Turan Haftalık Burç Yorumları ( 22 Nisan - 28 Nisan 2024 ): Finansal fırsatlar geliyor.. İlişkiler farklı boyut kazanıyor..
Nuray Sayarı 2024 Nisan Burç Yorumları..12 Burcu Nisan Ayında Ne Bekliyor? mask
Nuray Sayarı 2024 Nisan Burç Yorumları..12 Burcu Nisan Ayında Ne Bekliyor?
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Nuray Sayarı ile Haftalık Burç Yorumları ( 1 - 7 Nisan 2024 ): Aman dikkat.. O burçlar Aşk hayatında bu duruma dikkat etsin.. Burçları net uyardı!
Twitburc Astrolog Zeynep Turan Haftalık Burç Yorumları ( 1 Nisan - 7 Nisan 2024 ): Merkür retrosu başlıyor aman dikkat mask
Twitburc Astrolog Zeynep Turan Haftalık Burç Yorumları ( 1 Nisan - 7 Nisan 2024 ): Merkür retrosu başlıyor aman dikkat

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