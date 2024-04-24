Astroloji dünyasının önde gelen isimlerinden Zeynep Turan, 22-28 Nisan haftası için burç yorumlarını sizlerle paylaşıyor.

Bu hafta gökyüzü Koç, Boğa ve İkizler burçları için oldukça hareketli geçecek! 22-28 Nisan arasında, dolunayın etkileri Koç burcunu finansal fırsatlarla buluştururken, Boğa burcunda ilişkiler yeni bir boyut kazanıyor.

İkizler ise iş ve sağlık konularında yeni başlangıçlar yapmaya hazırlanıyor. Haftalık astroloji rehberiniz, bu dinamik dönemde sizin için neler barındırdığını detaylı bir şekilde ele alıyor. Şimdi, bu enerjik dalgalanmaların hayatınızdaki etkilerini keşfetme zamanı!