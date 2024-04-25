Astrolog Mine Ölmez Haftalık Burç Yorumları ( 22 Nisan – 28 Nisan 2024 ): Mayıs ayı o burçlar için geliyor.. 4 burç kendine dikkat etsin..

Astrolog Mine Ölmez, bu hafta için yıldızların bizlere neler fısıldadığını açıklıyor. 22 Nisan - 28 Nisan 2024 haftasında her bir burcu nelerin beklediğine dair detaylı ve özgün yorumlarla dolu bir rehber sunuyor. Mine Ölmez, zikirli ve esmalı burç yorumları..

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