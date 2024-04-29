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Okumayan Mayıs ayında çok şey kaçıracak! Astrolog Nuray Sayarı 2024 Mayıs Aylık Burç Yorumları..12 Burcu Mayıs Ayında Ne Bekliyor?

2024 Mayıs'ında burçların kaderi ne olacak? Astrolog Nuray Sayarı'dan aşk, para ve kariyer tahminleriyle dolu ayın astroloji rehberi! Her burca özel detaylarla, yıldızların bu ay size neler hazırladığını keşfedin.

Ayşe Bolu
Ayşe Bolu Tüm Haberleri

Mayıs ayı, gökyüzünün hareketli düzeni ve astrolojik geçişlerle her burç için yeni başlangıçlar vaat ediyor. Astrolog Nuray Sayarı'nın kapsamlı analizleriyle, 2024 Mayıs ayında burçların karşılaşacağı aşk, kariyer ve mali fırsatlar gözler önüne seriliyor.

Sayarı, Boğa burcunda gerçekleşecek yeni ayın ve Yay burcunda dolunayın etkilerini detaylandırarak, her burcun bu dönemde nasıl bir rota izlemesi gerektiğini öngörüyor.

Koç burcundan Balık burcuna kadar herkes için kritik ipuçları ve önerilerle dolu bu astroloji rehberi, Mayıs ayınızı maksimize etmeniz için gereken her bilgiyi sunuyor. Hazır mısınız, Mayıs ayının sürprizlerle dolu enerjisini keşfetmeye?

İŞTE NURAY SAYARI 2024 MAYIS AYI BURÇ YORUMLARI

Merhabalar Mayıs ayına güzel başlangıç yapalım.

 Şimdi, astrolojik anlamda 12 burcu neler bekliyor? Kimler bu ay ne yapsın, ne yapmasın? 8 Mayıs'ta yeni ay Boğa Burcu'nda efendim. Her ay bir yeni ay bir de dolunay oluyor biliyorsunuz. 8 Mayıs'ta yeni ay Boğa Burcu'nda, 23 Mayıs'ta dolunay yay burcunda.

 Öncelikle 1 Mayıs'ta mars balık burcundan ayrılıyor ve koç burcuna geçiş yapıyor. 16 Mayıs'ta Venüs Boğa burcunda, 16 Mayıs'ta Merkür Boğa burcunda, Venüs tekrar burç değiştiriyor. 26 Mayıs'ta da Jüpiter Boğa burcunda bir yıllık turunu tamamlayıp İkizler Burcu'na geçiş yapıyor. Aynı zamanda Pluto, Merkür açılarını yaşayacağız bu ay. Ve Pluto 2 Mayıs'ta ayın ikinci gününde gerilemeye başlıyor.

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29 Nis 2024 - 14:53 - Astroloji

Mahreç  Ayşe Bolu
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Okumayan Mayıs ayında çok şey kaçıracak! Astrolog Nuray Sayarı 2024 Mayıs Aylık Burç Yorumları..12 Burcu Mayıs Ayında Ne Bekliyor? mask
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