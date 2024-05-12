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Geleceğin Elektrikli Araçları: Yakında Satın Alabileceğiniz Elektrikli Araçlar

Bu elektrikli araçlar henüz satışa sunulmadı ancak konseptten üretime kadar çeşitli aşamasında heyecan veriyorlar.. İşte onlara detaylı bir bakış sunuyoruz.

Ayşe Bolu
Ayşe Bolu Tüm Haberleri

Elektrikli araçlar (EV) sektörü, otomobil üreticilerinin her yıl portföylerine daha fazla model eklemesiyle hızla büyüyor. Geleneksel otomobil devlerinden yeni çıkan firmalara kadar, sektördeki herkes elektrikli araç geliştirmeye odaklanmış durumda.

Bu alanda öne çıkan yeni markalar arasında Lucid, Canoo ve Rivian gibi isimler yer alıyor. Yakında piyasaya sürülecek olan, konsept aşamasından seri üretime geçmiş tüm elektrikli araçların kapsamlı bir listesini sizler için derledik.

Bu liste, elektrikli araç teknolojisindeki son gelişmeleri takip etmek isteyen herkes için değerli bir kaynak olacak.

İŞTE GELECEĞİN 2024 - 2027 ELEKTRİKLİ ARAÇ MODELLERİ

12 May 2024 - 18:00 - Teknoloji

Mahreç  Ayşe Bolu
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