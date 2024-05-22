2024 20-26 Mayıs Haftasında Hayatınızı Değiştirecek Olaylar! Bu tarihlere dikkat ! Astrolog Vedat Delek Haftalık Burç Yorumları

İŞTE 20-26 Mayıs 2024 VEDAT DELEK HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Hepimiz birbirimizin yaşamlarına dokunuyoruz. Herkesin enerjisinin yüksek olduğu güzel bir haftaya girmeden önce belirtmek isterim ki 19-26 Mayıs haftasında her şey tüm insanların istediği gibi olsun. Tüm burçlar bu haftada mutlu huzurlu ve istikrarlı olsun.

Önemli bir hafta! Ve esasında en büyük müjde İkizler Burç’una. İkizler burcuyla beraber koç burçları, ikizler burçları, aslan burçları, terazi burçları, yay burçları ve kova burçları bu hafta beni iyi dinlemeli.

Bununla beraber esasında 12 tane burç bizi çok iyi dinlemeli. Bir yıl şans ve bereket hangi alanlardan gelecek konuşacağım müjdeler olsun Jüpiter şans ve talih gezegeni Jüpiter ikizler burcuna geçiş yapıyor 26 Mayıs günü Boğa Burcu'ndan çıkacak ve İkizler Burcu'na geçiş yapacak.

23 Mayıs'ta bir dolunayımız var. Yay Burcu'nda ve bununla beraber ayın 21'inde bu Jüpiter'le Jüpiter'in boğada olmasının son verimli günlerini yaşarken esasında Dolunay'da bu süreyi 15 günlük bir süreye uzatacak.

Aslen çok şanslı ve bereketli bir hafta. Evet 12 tane burç şahane bir şekilde bundan faydalanacak 20 Mayıs'ta Güneş İkizler Burcu'na geçiş yapıyor.

23 Mayıs'ta Taran'ın ve Sevgi'nin gezegeni Venüs İkizler Burcu'na geçiş yapıyor. Büyük Şans gezegeni 26 Mayıs'ta Jüpiter İkizler Burcu'na geçiş yapıyor. 23 Mayıs donlayıyla ilgili şunu söylemek isterim.

Çok uzun zamandır biliyorsun sevgili Nur biz bu ekranlardan aman dikkat edin şöyle olacak böyle olacak derken son iki haftadır müjdelerle dolu bir yayın yapıyoruz.

Bu seferde böyle kucak dolusu sepet dolusu müjdelerimiz var. 23 Mayıs'taki bu dolunayla beraber esasında hayatımıza süper, etkileyecek şekilde bir yardım gelecek. Arkadaşlarımızdan, sosyal çevremizden gelecek olan bu yardımlarla beraber 20-26 Mayıs doğumlu İkizler Burcu, 22-28 Ağustos doğumlu Başak Burçları, 21-26 Kasım doğumlu Yay Burçları, 19-23 Şubat doğumlu Balık Burçları bu doğum aydan biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor.

Sağlık, ilişkiler, kariyer ve aile hayatlarıyla ilgili son derece dikkatli olmaları gereken bir dolunayla karşı karşıyayken özellikle 6 tane burç hayallerine kavuşabileceği bir gökyüzü olayıyla karşı karşıya kalabilirler.

Özellikle Boğa Burcu, bununla beraber Yengeç Burcu, Başak Burcu, Akrep Burcu, Oğlak Burcu ve Balık Burcu'nun son günlerinde doğanlar, inanılmaz derecede hayallerine kavuşabilecekleri şans ve talihle karşı karşıya olacaklar. Muhteşem dönüştürücü, muhteşem güçlendirici olan bir dolunayla karşı karşıyayız.

Ne kadar güzel, muhteşem haberleri verebiliyoruz. Sadece sağlıkla ilgili konularla kalça, pankreas, baldır, baldır ağrıları, boğaz bölgesi, boyun bölgesi bir yer kalmadı bu arada. Salonun yoluyla ilgili bölgelerde sorunlar yaşanabilir. Ayak bilekleri ve dizler arasındaki bölgelerde ağrıyabilir. Yay burcu, ikizler burcu, başak burcu ve balık burcu etkilenecek.

Hayvanların zarar görebileceği olayların yaşanması, uzun seyahatlerde ölümlere neden olabilecek kazalar, deniz kazalarının yaşanması, fikir adamlarının kayıpları, hastaneler, hapishaneler, bakım evleri, AVM'ler ve bununla beraber casusluk faaliyetlerinin çok fazlasıyla yer alacağı ve ülkemizin gizli düşmanlarının açığa çıkacağı bir dolunayla karşı karşıyayız.

Kişisel haritalara çok güzel etkisi olacak ama dünya genelinde biraz çalkantılı. O yüzden hani dünya olaylarıyla beraber ama kişisel haritalar önemli olan yani biz hepimize ilgili. Dünyada olaylar bitmez.

Vallahi yani bu kadar insanların kötü olduğu bir evrende iyi bir şeylerin hani Allah nasip eylesin diyorum.

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