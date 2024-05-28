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Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları (27 Mayıs-2 Haziran 2024): Aşk ve para o burçlarda.. Kaderiniz her an değişebilir!

27 Mayıs - 2 Haziran 2024 tarihleri arasında burçları neler bekliyor? Ünlü astrolog Nuray Sayarı'dan Her Burç İçin Haftalık burç yorumları ve kapsamlı analizler! Aşk ve para o burçlarda.. Kaderiniz her an değişebilir!

Ayşe Bolu
Ayşe Bolu Tüm Haberleri

27 Mayıs – 2 Haziran2024 tarihleri arasında burçları neler bekliyor? Ünlü Astrolog Nuray Sayarı'dan Koç'tan Balık'a Her Burç İçin Haftalık burç yorumları ve kapsamlı analizler! 

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İŞTE NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 May 2024 - 14:09 - Astroloji

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Karayolu işleri yaptırılacaktır Bölge Müdürlüğü-4.Bölge Ankara Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Karayolları Genel Müdürlüğü Resmi İlandır mask
Karayolu işleri yaptırılacaktır Bölge Müdürlüğü-4.Bölge Ankara Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Karayolları Genel Müdürlüğü
İlan T.C. Bolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesinden / Başkanlığından Resmi İlandır mask
İlan T.C. Bolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesinden / Başkanlığından
Saha İşleri yaptırılacaktır T.C. Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Resmi İlandır mask
Saha İşleri yaptırılacaktır T.C. Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Personel kıyafeti ve kumaş alımı Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İzzet Baysal Ün İzzet Baysal Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Resmi İlandır mask
Personel kıyafeti ve kumaş alımı Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İzzet Baysal Ün İzzet Baysal Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
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