İŞTE 27 MAYIS - 2 HAZİRAN 2024 VEDAT DELEK HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Haziran nasıl söyleyeyim bereketiyle geliyor. Şimdi biz bugün 27 Mayıs 2 Haziran haftasını yorumlayacağız.

Merak ediyorsanız buradan söylemek istiyorum. Bazı burçlara böyle zenginlik geliyor, para geliyor. Ya para çift kovalayacak. Güç geliyor.

Kudret, güç, inanılmaz derecede, çok uzun zamandır beklenen bir enerjiye merhaba diyoruz.

26 Mayıs tarihinde İkizler Burcu'na geçen Jüpiter artık Venüs’ün desteğiyle yani aşkın sevginin ikinci şansın, küçük şansın gezegeni Venüs’le kavuşumda ve bununla beraber büyük güç dediğimiz gezegen kriptonun olumlu etkisiyle 6 tane burcun hayatı değişiyor.

Sadece 6 burç değil 12 tane burcun da hayatını bu yazı içinde anlatacağım. Tüm anlatacağımalanlarda büyük değişimler geliyor. Şükürler olsun ki 3-4 haftadır hep bu ekranlardan olumlu, güzel, muhteşem haberler veriyoruz.

Yani 27 Mayıs da şuna dikkat edin, 28 Mayıs da buna dikkat edin, 1 Haziran da buna dikkat edin dolayısıyla gün gün yorumladığı için çok farklı hayatımıza dokunuşları da oluyor. O yüzden seni seviyoruz, ‘her eve gerek Vedat Delek’ dediğinizi duyar gibiyim.

Simdi 27 Mayıs 31 Mayıs tarihleri arasında parasal konularda şans, sevgi günleri, şansınıza güvenebileceğiniz günler, güçlü kişilerden gelecek desteklere hazır olun. 28 Mayıs, 1 Haziran, 2 Haziran şans konusunda muhteşem fırsatlar ve destekler var.

Özellikle 30 Haziran'a çok fazlasıyla dikkat etmemiz gerekiyor.

Aldabaran sabit yıldızı gökyüzünde aktive olacak ve bir yıllık süre içinde eğer gerçekten yaşantımıza dikkat ettiysek, etik kurallara dikkat ettiysek, ahlaksal kurallara dikkat ettiysek bize bu hafta büyük ödüller verecek.

6 tane burç İkizler Burcu, Aslan Burcu, Terazi Burcu, Yay Burcu, Kova Burcu. Hayatınızın değişmesine hazır olun Kova Burçları ve özellikle İkizler Burcu. Yani bugünleri değerlendirin.

Çok uzun zamandır ne olacak ne olacak diyordunuz işte o gün bugün. Pekiyükselenlerde etkileniyor mu? Tabii ki.

Yükselen, Ay Burcu, Güneş Burcu veya bu burçlarda gezegeni olanlar. Diyelim ki Ay Burcu'nun, yükselen Burcu'nun, Güneş Burcu'nun bu burçlarda değil.

Bizim doğum haritamız 12 tane burcu deneyimleyen bir güneşe sahiptir. Hepimiz 12 burcun gücünü doğum haritamızda hissediyoruz.

O yüzden çok önemli bir şekilde güç, kudret, zenginlik nasibini alacak. O yüzden hazır olun. Çok güzel günlere merhaba diyeceğimiz bu videoda, şimdi istiyorsanız burçlara geçelim. Bu hafta altı burç çok şanslı, güçlü ve paralı olacak. Koç, İkizler, Aslan, Terazi, Yay ve Kovalar için harika bir hafta.

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