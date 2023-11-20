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120 km/s hızındaki fırtına Zonguldak'ı vurdu: elektrik hatları ve binalar zarar gördü

120 km/s hızındaki fırtına Zonguldak'ı vurdu: elektrik hatları ve binalar zarar gördü

Zonguldak'ta 120 km/s hızla esen fırtına sonucu çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Başkent EDAŞ ekipleri, zorlu koşullarda elektrik kesintileriyle mücadele etti.

Fırtınanın şiddeti: 120 km/s hızla vuran fırtına, şehri felç ettizonguldakta-firtina-tehlikesi-1.jpg

Zonguldak'ta, saatteki hızı 120 kilometreyi aşan şiddetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede çatılar uçtu, ağaçlar devrildi ve enerji hatları büyük zarar gördü. Bu doğa olayı, hem yerel halkın hem de yetkililerin dikkatini çekti.

Başkent Edaş'ın elektrik kesintilerine karşı önlemlerizonguldakta-firtina-tehlikesi-2.jpg​​​​​​​

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (Başkent EDAŞ), fırtınadan etkilenen Zonguldak'ta elektrik kesintilerine karşı gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdü. AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına dayanarak, fırtınanın başlamasıyla birlikte hızlı bir müdahale sürecine girdi.

Afet bölgelerinde yoğun çalışma: kar ve tipiyle mücadelezonguldakta-firtina-tehlikesi-3.jpg​​​​​​​

Şehrin yüksek kesimlerinde kar ve tipiyle mücadele eden Başkent EDAŞ ekipleri, aynı zamanda hasar gören şebeke unsurlarını onarmak için yoğun çaba sarf etti. Fırtına ve yoğun yağışın etkilediği bölgelerdeki çalışmalar, ekiplerin kararlılığını ve afetlere karşı hazırlıklı oluşunu gözler önüne serdi.

Kontrollü elektrik kesintileri: sel tehlikesine karşı önlemler

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Merkez ve Ereğli'deki seller nedeniyle, Başkent EDAŞ çarpılma riskine karşı kontrollü elektrik kesintilerine başvurdu. Bu kesintiler, kritik tesislerin jeneratörlerle beslenmesini gerektirirken, ekiplerin zorlu şartlar altındaki mücadelesi devam etti.

Ekiplerin takviyesi ve afete hazırlık

Başkent EDAŞ, bölgede artan afet olaylarına karşı oluşturduğu afet ekiplerini erken zamanda bölgeye sevk etti. Zonguldak'taki ekipler, Kastamonu, Karabük ve Ankara'dan gelen desteklerle güçlendirildi. Ağır makinaların da katıldığı çalışmalarda, şirketin sahadaki etkinliği artırıldı.

Altyapı yatırımları ve bakım çalışmaları

Başkent EDAŞ, yılın ilk 9 ayında Zonguldak bölgesinde yoğun bir yatırım ve bakım çalışması gerçekleştirdi. Şirket, pano, trafo ve dağıtım merkezlerinin bakım işlemlerini tamamlayarak, afetlere karşı şebekenin dayanıklılığını artırdı.

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