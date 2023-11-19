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2023 Türkiye'nin en uzun yaşam süresine sahip iller: TÜİK'in Son verileriyle Bolu öne çıkıyor

2023 Türkiye'nin en uzun yaşam süresine sahip iller: TÜİK'in Son verileriyle Bolu öne çıkıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu illeri açıkladı. Bu verilere göre, Türkiye'deki erkekler için beklenen yaşam süresi ortalama 73.7 yıl iken, kadınlar için bu süre 79.4 yıla ulaşıyor.

Ayrıca, Türkiye'nin ortalama yaşam beklentisi Avrupa Birliği ülkelerinin ortalamasından 4 yıl daha düşük.

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Bolu’da ortalama 79 yıl

Özellikle dikkat çeken illerden biri Bolu oldu. Bolu, 79.2 yıllık ortalama yaşam süresiyle listede 13. Sırada önemli bir yer tutuyor. Bu veri, Bolu'nun sağlık, yaşam kalitesi ve çevresel faktörler bakımından üst sıralarda yer aldığını gösteriyor.

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Yaşam süresi en uzun iller

TÜİK'in açıklamasına göre yaşam süresi en uzun olan iller şunlar:

1. Tunceli: 80.5

2. Muğla: 80.5

3. Mardin: 80.3

4. Giresun: 80.1

5. Gümüşhane: 79.9

6. Trabzon: 79.8

7. Ordu: 79.8

8. Rize: 79.6

9. Adıyaman: 79.5

10. Ankara: 79.4

11. Antalya: 79.2

12. Artvin: 79.3

13. Bolu: 79.2

14. Kahramanmaraş: 79.1

15. Erzincan: 79

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