2023 Türkiye'nin en uzun yaşam süresine sahip iller: TÜİK'in Son verileriyle Bolu öne çıkıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu illeri açıkladı. Bu verilere göre, Türkiye'deki erkekler için beklenen yaşam süresi ortalama 73.7 yıl iken, kadınlar için bu süre 79.4 yıla ulaşıyor.