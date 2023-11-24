2024 Porsche Panamera Tanıtıldı: Lüks, Performans ve Yüksek Fiyat Etiketiyle Dikkat Çekiyor

Özellikle hibrit motor seçeneği ile öne çıkan bu sedan, tasarımındaki değişikliklerle de göz dolduruyor. Ancak, yüksek performans ve lüksün bir bedeli var; 2024 Porsche Panamera'nın fiyatı, oldukça yüksek bir seviyede konumlanmış durumda.

Yüksek Performans ve Tasarım Yenilikleri

2024 Porsche Panamera, önceki modellere göre daha güçlü bir motorla donatılmış durumda. Özellikle 2.9 litrelik V6 motor, 348 beygir gücü üretebiliyor ve 500 Nm tork sağlıyor. Bu sayede araç, 0-100 km/s hızlanmasını 5 saniyede tamamlayabiliyor. Tasarım açısından ise önceki nesle benzerlik gösterse de, özellikle ön ızgarada yapılan değişiklikler dikkat çekiyor. Matris LED farlar artık standart olarak sunuluyor ve aracın sportif görünümünü destekliyor.

İç Mekanda Yenilikler

2024 Panamera'nın iç mekanında yapılan değişiklikler, sürücü ve yolcu deneyimini daha üst seviyeye taşıyor. Vites kolu, direksiyonun sağ tarafına yerleştirilerek orta konsolda daha fazla boş alan yaratılmış. Tam dijital gösterge ekranı ve 10.9 inç boyutlu üçüncü bir ekran, kullanıcıya araç kontrolü ve multimedya sistemini yönetme imkanı sunuyor.

Motor Seçenekleri ve Performans

2024 Porsche Panamera, sadece güçlü bir V6 motorla değil, aynı zamanda hibrit motor seçeneğiyle de satışa sunuluyor. 4.0 litrelik V8 motor, 670 beygir gücü üretebiliyor ve elektrik motoruyla desteklenerek toplam gücü artırılıyor. Bu hibrit versiyon, 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyede tamamlayarak etkileyici bir performans sergiliyor.

Cep Yakacak Fiyat Etiketi

Porsche'nin lüks ve performans odaklı Panamera modeli, yüksek teknoloji ve özel tasarımıyla öne çıkıyor. Ancak, bu özelliklere sahip olmanın bir bedeli var. 2024 model Porsche Panamera'nın başlangıç fiyatı 101 bin 550 dolar olarak açıklandı. Hibrit motor seçeneği sunan daha güçlü versiyonun fiyatı ise henüz belirtilmedi.

Porsche'nin bu yeni nesil Panamera modeli, lüks otomobil tutkunları tarafından merakla beklenen bir araç olarak öne çıkıyor. Yüksek performans, şık tasarım ve son teknoloji özellikleriyle