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2024 Yılı Hayvancılık Desteklemeleri: Başvuru Tarihleri ve Şartlar Açıklandı

2024 Yılı Hayvancılık Desteklemeleri: Başvuru Tarihleri ve Şartlar Açıklandı

Türkiye'de hayvancılık sektörü için önemli bir gelişme yaşandı. 2024 yılı hayvancılık desteklemeleri uygulama tebliği, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bu tebliğ, hayvan yetiştiricileri için çeşitli desteklemelerin başvuru tarihlerini ve şartlarını içeriyor.

Hayvancılık Başvuru Detayları

Yayınlanan tebliğ kapsamında, buzağı, malak, dişi manda, anaç koyun ve keçi, sürü büyütme ve yenileme, arılı kovan, sürü yöneticisi istihdam, düve alım, besilik erkek sığır/manda gibi çeşitli hayvancılık desteklemeleri yer alıyor. Bu desteklemeler, hayvan yetiştiricilerine önemli fırsatlar sunuyor.

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Başvuru Tarihleri ve Yönergeler

Buzağı desteklemesi için yetiştiriciler, 2024 yılının ilk dönemi için 2 Ocak 2024'e kadar, ikinci dönem için ise 1 Nisan 2024 ile 17 Haziran 2024 tarihleri arasında başvurularını yapabilecekler. Malak desteklemesi için ise ilk dönem başvuruları 29 Aralık 2023'e kadar, ikinci dönem başvuruları 1 Temmuz 2024 ile 1 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.

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Diğer Desteklemeler

Dişi manda desteği için son başvuru tarihi 29 Aralık 2023 olarak belirlendi. Anaç koyun ve keçi desteği için başvurular 1 Aralık 2022'ye kadar yapılacak. Sürü büyütme ve yenileme desteği, anaç koyun ve keçi desteğine başvuran yetiştiriciler için otomatik olarak uygulanacak. Arılı kovan desteklemesi için ise 29 Aralık 2023'e kadar başvurular kabul edilecek.

Çiğ Süt Desteklemesi

Çiğ süt desteklemesi ve koç teke alımı desteklemesi başvuru tarihleri ve şartları, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Haygem tarafından belirlenecek ve ilan edilecek.

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