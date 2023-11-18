2024 Yılı Türkiye resmi tatil günleri ve milli bayramlar listesi

2024 yılı resmi tatil günleri ve milli bayramlar belli oldu. İşte 2024 yılında kaç gün tatil olduğu ve tatil günlerinin listesi

Resmi tatil ve milli bayram tatilleri



Yılbaşı Tatili: 1 Ocak Pazartesi (1 Gün)

Ramazan Bayramı Tatili: 9 Nisan Salı - 12 Nisan Cuma (3.5 Gün)

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı (1 Gün)

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba (1 Gün)

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Çarşamba (1 Gün)

Kurban Bayramı Tatili: 15 Haziran Cumartesi - 19 Haziran Çarşamba (4.5 Gün)

Demokrasi ve Millî Birlik Günü: 15 Temmuz Pazartesi (1 Gün)

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma (1 Gün)

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı (1.5 Gün)

Hafta Sonu ile Birleşen Tatil Günleri

Hafta sonuna denk gelen tatil günleri şunlardır:

Yılbaşı Tatili: 1 Ocak Pazartesi (1 Gün)

Ramazan Bayramı Tatili: 9 Nisan Salı - 12 Nisan Cuma (3.5 Gün)

Demokrasi ve Millî Birlik Günü: 15 Temmuz Pazartesi (1 Gün)

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma (1 Gün)

Toplam tatil günü sayısı hafta sonu ile birleşen tatil günleri eklenerek hesaplandığında 20.5 güne çıkıyor.

Resmi tatillerin 40 gün olma ihtimali

Ramazan ve Kurban Bayramları 9 gün tatil olduğunda toplam tatil süresi 40 güne çıkabilir. Ancak bu konuda Kabine'nin tatil günü kararı alması gerekiyor.

2024 yılında tatil günleri, hem dinlenmek hem de aile ve arkadaşlarla vakit geçirmek için harika fırsatlar sunuyor. Tatil günlerini iyi değerlendirmek ve plan yapmak için bu tatil listesi referansınız olabilir.