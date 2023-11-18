2024 Yılında Tapu İşlemleri Dijitalleşiyor: "Türkiye Tapu" Uygulaması Geliyor

2024 yılının sonuna doğru, Türkiye'de tapu işlemleri büyük bir dönüşüm yaşayacak. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün geliştirdiği "Türkiye Tapu" uygulaması, tapu işlemlerini kişi ve mekandan bağımsız bir şekilde kolaylaştırmayı hedefliyor.

İnternet Üzerinden Güvenli Tapu İşlemleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, vatandaşların tapu işlemlerini hızlandırmak için önemli adımlar attı. Bu kapsamda, WebTapu uygulaması hayata geçirildi. Bu uygulama sayesinde vatandaşlar, herhangi bir fiziki ortama ihtiyaç duymadan, internet üzerinden güvenli bir şekilde tapu işlemlerini gerçekleştirebiliyor.



Dijitalleşme Sürecinde Büyük İlerleme

Türkiye'nin dijitalleşme süreci hız kesmeden devam ediyor. E-Devlet platformu üzerinden gerçekleştirilebilen evrak işlemleri, günlük işlem sayısını 200 bine çıkardı. Bu gelişme, Türkiye'nin ve Bakanlık uygulamalarının dijitalleşmesine önemli bir katkı sağlıyor.

2024 Sonunda "Türkiye Tapu" Devrede

2024 yılının sonunda devreye alınması planlanan "Türkiye Tapu" uygulaması, tapu işlem süreçlerini daha da hızlandıracak. Bu uygulama ile tapu işlemleri, personelin çevrimiçi işlemleri sayesinde çok daha hızlı bir şekilde tamamlanabilecek. Ayrıca, 1 Temmuz itibarıyla tapu satış işlemleri noterlikler aracılığıyla da yapılmaya başlandı, bu da işlemlerin kolaylaştırılmasına katkıda bulunuyor.

Bu gelişmeler, Türkiye'de tapu işlemlerinin dijitalleşmesi ve kolaylaşması yolunda atılan önemli adımları özetliyor. 2024 yılının sonunda devreye girecek olan "Türkiye Tapu" uygulaması ile bu süreçlerin daha da iyileştirilmesi bekleniyor.