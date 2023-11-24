"Bolu Valisi Erkan Kılıç: Öğretmenlerimizin Gayretleri Takdire Şayan"

Vali Kılıç, öğretmenlik mesleğinin her dönemde toplumların en saygın meslekleri arasında bulunduğunu belirterek

"Yüce dinimizde de öğrenmek ve okumak ilk emirdir. Çağlar kapatıp çağlar açan Fatih Sultan Mehmet'in medeniyetimizin öğretmene verdiği değerin emsali olmuştur" diye ekledi.

Dünyada en kazançlı yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu vurgulayan Vali Kılıç, Türkiye'nin "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu gerçekleştirmenin ancak akıllıca eğitim yatırımlarıyla mümkün olabileceğini ifade etti. Öğretmenlere düşen en önemli görevlerden birinin gençleri, düşünen, sorgulayan, bilgi üreten, kişilikli bireyler olarak yetiştirmek olduğunu belirten Vali Kılıç, öğretmenlerin bu görevi layıkıyla yerine getireceğine olan inancını dile getirdi.

Vali Kılıç, değerli öğretmenlere hitaben, "Geleceğimizin mimarı çocuklarımız ve gençlerimiz, siz fedakar öğretmenlerimize emanettir. Cumhuriyetimizin nice yüzyıllarını gurur ve coşkuyla kutlayacağımızı, sizlerin emekleri sayesinde başaracağımızı biliyoruz. Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun" dedi.