24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Ankara'da buluşan öğretmenlerin ilham verici hikayeleri

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle, Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen öğretmenler, eğitim alanındaki başarıları ve yenilikçi yaklaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Bingöl'den örnek öğretmen: kitap yazarlığına adım

Bingöl’deki Milli Eğitim Vakfı Öğretmen Serkan Akyaz İlkokulu'nda görev yapan Sınıf Öğretmeni Kadir Çelik, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Türkçe ders ve çalışma kitaplarının yazarları arasında yer alıyor. Çelik, kitap yazım sürecine çocuk perspektifiyle yaklaştığını ve bu yolla öğrencilerin ruhunu heyecanlandırmayı hedeflediğini belirtiyor. Sahadan gelen olumlu geri dönüşler, Çelik için büyük bir mutluluk kaynağı.

Drama eğitimiyle öğretmenlere yeni bakış açıları

Aynı zamanda drama eğitimi konusunda da tecrübesi olan Çelik, öğretmenlere yönelik düzenlediği eğitimlerle, sınıf içi öğrenci bakış açısını geliştirmeyi amaçlıyor. Drama yöntemini kullanarak öğrencilerin davranış değişikliklerine hızlı çözümler üreten öğretmenler, Çelik'in gönüllü eğitimlerinden faydalanıyor.

Gaziantep'ten ilham veren İngilizce öğretmeni: evde eğitimle kalplere dokunuyor

Gaziantep'te Olcay Külah Ortaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan Zehra Sarı, evde eğitim vererek örgün eğitim alamayan kas hastası bir öğrenciye ulaşıyor. Sarı, öğrencisinin kalbine dokunmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ifade ediyor. Öğrencisinin sağlık durumuna rağmen, eğitime devam etme arzusunu vurguluyor.

Pandemi ve uzaktan eğitim: Gazze'yle sınır tanımayan bağlar

Pandemi sürecinde uzaktan eğitimin öneminin arttığını belirten Sarı, bu dönemi fırsata çevirerek Gazze'deki İngilizce öğretmenleriyle sosyal medya üzerinden iletişim kuruyor. Gazze'deki çocukların zorlu yaşam şartlarını gözler önüne seren bu etkileşimler, Sarı için hem duygusal hem de eğitimsel bir öneme sahip. Savaşın sona ermesi ve öğrencilerin normal hayatlarına dönmesini umut eden Sarı, Gazzeli çocuklarla yüz yüze görüşmeyi dört gözle bekliyor.

Bu özel gün, Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğretmenlerin deneyimlerini ve başarılarını kutlarken, eğitimin sınırları olmadığını ve öğretmenlerin özverili çalışmalarıyla nasıl genişleyebileceğini gösteriyor.