29 yıl hapis yattıktan sonra felç geçiren Cemal Tanhan hayatını kaybetti

Cemal Tanhan, 29 yılını cezaevinde geçirdi. Çeşitli sağlık sorunlarına rağmen, İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) defalarca yaptığı başvurulara rağmen yıllarca tahliye edilmedi.

İnfaz süresinin dolmasına az bir süre kala felç geçirerek hastaneye kaldırıldı ve 29 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Tanhan, son 17 yılını Bolu F Tipi Kapalı Cezaevinde geçirmişti.

Cezaevlerindeki hasta mahpuslar

Türkiye'deki cezaevlerinde 1517 hasta mahpus bulunuyor, bunlardan 651'i ağır durumda. Bu mahpuslardan 200'ünün acil tahliyesi gerektiği, 37'si için ise bir saniye bile beklenemeyeceği belirtiliyor. Cemal Tanhan da bu listedeki isimlerden biriydi.

Tahliye talepleri ve ATK raporları

Tanhan'ın ailesi ve İHD, onun tedavisinin yapılabilmesi ve son günlerini ailesinin yanında geçirebilmesi için defalarca başvuruda bulunulduğu iddia edildi. Ancak bu talepler kabul edilmediği söylendi. Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından "Cezaevinde kalabilir" raporu verilmişti. Tahliye kararı, Tanhan felç geçirip hastaneye kaldırılınca geldi.

Bolu cezaevi ve Tanhan'ın durumu

Tanhan, Bolu F Tipi Kapalı Cezaevinde kaldığı süre zarfında birçok sağlık sorunu yaşamıştı. Cezaevinde kalabilir raporu almasına rağmen, Tanhan'ın sağlık durumu giderek kötüleşti ve felç geçirerek hastaneye kaldırıldı.

İHD'nin mücadelesi ve çağrısı

İHD, Tanhan'ın ve diğer hasta mahpusların durumuna dikkat çekerek, adaletsizliğin ve eşitsizliğin son bulmasını ve hasta mahpusların tahliye edilmesini talep ediyor. Tanhan'ın ölümü, cezaevlerindeki insan hakları ihlallerine ve hasta mahpusların yaşadığı zorluklara dikkat çeken bir örnek teşkil ediyor.