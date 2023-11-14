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  3. 30 Yıllık hükümlü Cemal Tanhan felç geçirdi: Bolu cezaevinde yaşanan dram
30 Yıllık hükümlü Cemal Tanhan felç geçirdi: Bolu cezaevinde yaşanan dram

30 Yıllık hükümlü Cemal Tanhan felç geçirdi: Bolu cezaevinde yaşanan dram

Bolu F Tipi Cezaevi'nden acil tahliyeBolu F Tipi Kapalı Cezaevi'nde 30 yılını geçiren 68 yaşındaki Cemal Tanhan, geçirdiği felç sonucu 6 Kasım'da acil olarak tahliye edildi

Sağlık durumu kritik seviyede

Felç geçiren ve ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne, sonrasında Eskişehir Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'ne sevk edilen Tanhan, ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. 4'üncü evre kanser ve zatürre teşhisi konulan Tanhan, sağlık sorunlarının ağırlaşması sonucu konuşma yetisini kaybetti.bolu-f-tipi-kapali-cezaevinde-30-yillik-hukumlu-felc-gecirdi-1.jpg

Ailenin zorlu mücadelesi ve endişeleri

Tanhan'ın kızı Ayşe Tanhan, babasının sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Nefes alma güçlüğü çeken ve kalp durma riski taşıyan Tanhan'ın entübe edildiğini ve durumunun giderek kötüleştiğini açıkladı. Aile, Tanhan'ın düşük tansiyon nedeniyle başka bir hastaneye sevk edilemediğini belirtiyor ve sağlık durumunun iyileşmesi halinde daha iyi bir hastaneye transfer talep ediyor.bolu-f-tipi-kapali-cezaevinde-30-yillik-hukumlu-felc-gecirdi-2.jpg

Devam eden tedavi ve tahliye süreci

Tanhan'ın tedavisi, ailesi ve doktorları tarafından yakından izleniyor. Aile, durumunun stabil hale gelmesi ve iyileşme umuduyla daha iyi tıbbi imkanlara sahip bir hastaneye sevk talebini sürdürüyor. Bu süreçte, Tanhan'ın sağlık durumu ve hukuki süreci dikkatle takip ediliyor.

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