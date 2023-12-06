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350 bin AVM ziyaretçisine Aytemiz ve Esas Gayrimenkul özel akaryakıt indirimi!

350 bin AVM ziyaretçisine Aytemiz ve Esas Gayrimenkul özel akaryakıt indirimi!

Aytemiz ve Esas Gayrimenkul, Bolu da dahil olmak üzere Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde 350 bin AVM ziyaretçisinin faydalanabileceği bir indirim kampanyası başlattı.

Bu kampanya, Aytemiz Vaay ve Shopla mobil uygulamaları üzerinden 31 Mayıs 2024'e kadar sürecek ve tüketicilere benzersiz indirim fırsatları sunacak.

Bolu'daki AVM ziyaretçilerine özel: akaryakıtta büyük indirim

Aytemiz ve Esas Gayrimenkul'ün işbirliği, Bolu'daki AVM ziyaretçilerini heyecanlandıracak bir fırsat sunuyor. Adana, Balıkesir, Bolu, Çanakkale, Kırklareli, Kocaeli ve Zonguldak'taki Burda AVM'lerde alışveriş yapan 350 bin Shopla kullanıcısı, Aytemiz Vaay mobil uygulaması aracılığıyla yüzde 3'e varan indirimlerle motorin ve benzin alabilecek.

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Aytemiz Vaay üyelerine özel avantajlar: Bolu'da alışveriş fırsatları

Aytemiz Vaay üyeleri, Shopla uygulamasını kullanarak Bolu ve diğer şehirlerdeki AVM'lerde birçok markada özel avantajlar kazanacak. Bolu'daki AVM'ler, bu kampanya ile daha fazla ziyaretçi çekmeyi hedefliyor.

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Nasıl yararlanılır: basit adımlarla büyük indirimler

Kampanyadan yararlanmak için Shopla kullanıcılarının akıllı telefonlarına Aytemiz Vaay uygulamasını indirmesi ve kayıt olması gerekiyor. Kayıt olduktan sonra, "Katılım Kodu Gir" bölümüne Shopla üzerinden alınan kişiye özel kod girilerek kampanyadan yararlanılabilecek.

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Aytemiz istasyonlarında ekstra indirimler: Bolu'da akaryakıt tasarrufu

Shopla kampanyasına katılanlar, Aytemiz Vaay ile mobil ödeme seçeneğini kullanarak Bolu'daki Aytemiz istasyonlarında yapacakları her benzin veya motorin alışverişinde ekstra indirimden yararlanacak.

Bu özel kampanya hakkında daha fazla bilgi için Aytemiz ve Shopla'nın resmi web sitelerini ziyaret edebilirsiniz: Aytemiz ve Shopla.

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