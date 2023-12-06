40 hane ve 200 nüfuslu Çaydurt Evleri sitesinde hukuk da çaresiz kaldı

Bir dönem Bolu’nun en güzide sitesi olan Çaydurt Evleri Sitesi sakinleri şimdilerde büyük bir mağduriyet yaşıyor. Yıllardır devam eden mahkemeyi kazanmalarına rağmen bir türlü sorunlarını çözemeyen site sakinleri ne yapacağını şaşırmış durumda…

Çaydurt Evlerinde yaşayan site sakinleri bu evleri ısınma ve sıcak su ihtiyaçlarının karşılanacağı taahhüdü sözleşme ile sağlandığı için aldıklarını belirterek, geçen sürede bu taahhüdün yerine getirilmemeye başladığını belirtiler.

Kışın ortasında kalorifersiz kaldılar

2018 yılından bu yanan ısınma amaçlı verilen kalorifer suyunun kesildiği ve bu nedenle tüm site sakinlerinin mağduriyet yaşadığını belirten Doğan Çakmak, “kışın ısınamadığımız için tüm evler pelet yakıtlı kat kaloriferi kurmak zorunda kaldı. Aylık ısınma giderimiz çoğunluğu emeklilerden oluşan site sakinlerimiz için ödenmesi imkansız olan rakamlara ulaştı. Soğuk ve dolayısıyla hastalıklardan tabiri caiz ise insanlar kırılmaya başladı. Mahkeme kararımız var ama uygulatamıyoruz. Bu sorunumuza yetkililer bir el atmalı” dedi.

Yıllardır hukuk mücadelesi veriyorlar

Site yöneticisi Ekrem Yılmaz, “Oyak Çimento Fabrikası 4 yıl önce sıcak su ve ısınma sistemini kestiler. Bazı site sakinleri konuyu mahkemeye taşıdı. Mahkeme uzun süre devam eden yargılamalar sonrası sonuçlandı. Fakat şirket mahkeme kararını uygulamak istemiyor. Bize ‘site sakinlerine size vereceğimiz ısıyla elektrik enerjisi üretimi yapıyoruz. Size verecek fazla suyumuz yok’ diyerek ısınma ve sıcak suları kestiklerini söylediler. Mahkeme kararını uygulatacak bir merci bulamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Isınamıyoruz ve hasta oluyoruz!

Site sakinleri mahkeme kararlarını birkaç kez kazandıklarını ama buna rağmen uygulamadıklarını bu konunun çözülmesi için son çare basın olduğunu dile getirdiler. Site sakinleri burada yaşayan çoğu insanın emekli ve yaşlı olduklarını sıcak su sorunundan dolayı duş alamadıklarını ve hasta olup ısınamadıklarını dile getirdiler. Bu konudan şikayetçi olduklarını tek çarenin basın olduğunu söyleyen site sakinleri yetkililerden yardım istediler.