50 Milyon Dolarlık Teklifi Reddettiler Gerçek Değeri Belli Oldu!

Avustralyalı Zammits ailesi, müteahhitlerin evlerini ve 5 dönümlük arazilerini satın almak için yaptığı 50 milyon dolara varan teklifleri cesaretle reddederek direnişlerini sürdürüyor.

Sydney, Quakers Hill'deki beş dönümlük, üç garajlı, altı yatak odalı evlerinde 15 yılı aşkın bir süredir yaşayan aile, mahallelerindeki değişime karşı direniyor.

Avustralyalı Zammits Ailesi: Ev ve Arazilerini 50 Milyon Dolara Satmayı Reddediyor

Son yıllarda, çoğu eski ev müteahhitler tarafından yıkılarak yerlerine sıra sıra iki katlı evler inşa edilmiş olsa da, Zammits ailesi evlerini ve arazilerini koruma kararlılığını sürdürüyor. Müteahhitlerin 50 milyon dolarlık teklifine rağmen, aile evlerini boşaltmaya ve arazilerini satmaya niyetli değil.

Zammits Ailesinin Direnişi: Sydney'de Değişen Mahalle Manzarasına Karşı Duruş

Zammits ailesinin ev sahibi Diane, mahallelerindeki değişimi gözlemleyerek, bir zamanlar etraflarını süsleyen küçük kırmızı tuğlalı, bahçeli evlerin yerini alan yeni yapıların birbirine benzediğinden şikayet ediyor. Ancak, Zammitsler, orijinal değeri 1 milyon dolar civarında olan evlerine yapılan yüksek teklife rağmen direnç gösteriyor.

Sydney, Quakers Hill'deki Zammits Evleri: 15 Yıldır Direnişle Geçen Yaşam

Ailenin çocuklarının güvenliği ve geniş bahçelerinin keyfini sürdürmeyi tercih ettiğini belirten komşular, Zammits ailesinin bu kararını olumlu bir şekilde değerlendiriyor. "Satmayı reddettikleri için çok mutluyum. Bu, çocuklarımız için daha güvenli bir sokağa sahip olduğumuz anlamına geliyor ve bahçedeki geniş çimenlik, çok fazla alanımız varmış gibi hissettiriyor. Diğer evler birbirine çok yakın olduğu için komşularımız bundan yararlanamıyor" diyorlar.

Müteahhitlerin Cazip Teklifine Rağmen Zammits Ailesi Neden Direniyor?

Emlakçılık yapan Taylor Bredin, Ray White Quakers Hill'de, Zammits ailesini övgüyle anarak, "Çoğu insan yıllar önce evlerini satarken, bu aile evlerini ellerinde tutmayı başardı. Tüm övgüler onlara. Kesinlikle benden daha güçlüler" diyor.

Komşuların Bakış Açısı: Zammits Ailesinin Kararına Destek

Zammits ailesinin direnişi, sadece mülklerini değil, aynı zamanda mahallelerindeki dokuyu ve aidiyet duygusunu koruma isteğini simgeliyor. Bu direniş, aile bağlarına ve geleneklere olan bağlılıklarını vurguluyor, aynı zamanda çevrelerindeki değişen manzaraya karşı duydukları sevgiyi yansıtıyor.