65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kartı kullananlar dikkat: Usulsüz kullanımda ağır cezalar var!

67 yaşındaki Nejdet Bekiroğlu, şehir dışından gelen akrabasına kendi ücretsiz ulaşım kartını kullandırdığı için 650 lira ceza ile karşı karşıya kaldı.

Usulsüz Kullanım, Ağır Cezaları Beraberinde Getiriyor

Bekiroğlu, otobüs şoförüne durumu açıkladıktan sonra kartını okuttu ve akrabasını otobüse bindirdi. Ancak iki gün sonra kartının çalışmadığını fark eden Bekiroğlu, seyahat kart ofisine başvurduğunda, kartının usulsüz kullanım nedeniyle engellendiğini ve cezanın 650 lira olduğunu öğrendi. Görevliler, Bekiroğlu'na, usulsüz kullanım nedeniyle ceza alan ve kartlarına el konulan yüzlerce kişinin olduğunu belirtti.

100 Katına Kadar Ceza Riski

Yetkililer, 65 yaş üstü, engelli ya da özel sebeplerle ücretsiz ulaşım hakkı olan vatandaşları, kartlarını üçüncü kişilere kullandırmamaları konusunda uyarıyor. Açıklamada, "İndirimli, abonman ve ücretsiz kartların üçüncü şahıs tarafından kullanıldığının tespit edilmesi durumunda, sürücü tarafından karta el konulur ve tutanak tutulur. Kart cezası alan vatandaşlar, basılan tutarın 50 katı ceza öderler, ikinci kez aynı durum yaşanırsa bu sefer 100 katı ceza ödenir" ifadeleri kullanıldı.

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Bekiroğlu, Zonguldak'tan gelen akrabasına kartını kullandırdığı için ceza aldığını belirterek, "Şoföre durumu açıkladım, ancak tepki alamadım. İki gün sonra 650 lira ceza yediğimi öğrendim. Otobüs idaresine gittiğimde, benim gibi binlerce insanın aynı durumda olduğunu gördüm. Vatandaşlara, ücretsiz ya da indirimli kartlarını üçüncü kişilere kullandırmamalarını tavsiye ediyorum" dedi.