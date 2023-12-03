A101'de Bu Hafta: 7 Aralık 2023 Aldın Aldın Kataloğu ile Büyük İndirimler!

A101, 7 Aralık 2023 tarihli Aldın Aldın kataloğu ile müşterilerine çeşitli kategorilerde cazip indirimler sunuyor. Bu hafta A101'de elektronikten ev gereçlerine, kişisel bakım ürünlerinden mobilyaya kadar pek çok üründe indirim fırsatları var.

Teknoloji ve Elektronik Ürünlerde Kaçırılmayacak İndirimler!

Toshiba 58" Ultra HD Android TV: 13.999 TL

Toshiba 55' Ultra HD QLED Android TV: 16.999 TL

Philips 55' UHD Smart Led TV: 18.499 TL

Onvo 50' Ultra HD WebOS 2.0 Smart Led TV: 9.999 TL

Mutfakta İhtiyacınız Olan Her Şey A101'de!

Goodwest Siyah Cam Ankastre Set 3'lü: 4.999 TL

Arzum AR4070 Cleancompact Cyclone Süpürge: 2.199 TL

Fakir Chaizen Inox Çay Makinesi: 1.599 TL

Kiwi KSM 2405 Mini Tost Makinesi: 439 TL

Arzum AR1111 Starry El Blender Seti: 749 TL

Sunny Fal Otomatik Türk Kahvesi Makinesi: 899 TL

Kişisel Bakım ve Ev Gereçlerinde İndirim Fırtınası!

Aprilla Saç Kesme Makinesi: 259 TL

Aprilla Saç Kurutma Makinesi: 399 TL

Aprilla 3 Başlı Hızlı Su Dalgası Maşası: 399 TL

Flavel Dijital Baskül: 219 TL

Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici: 549 TL

Maximus DP 1200 Q Quartz Isıtıcı: 269 TL

Kiwi Tiftifk Temizleme Makinesi: 139 TL

Mobilya ve Ev Dekorasyonunda Avantajlı Fiyatlar!

Çift Kişilik Baza&Başlık Seti: 6.290 TL

Tek Kişilik Baza&Başlık Seti: 3.290 TL

Balance Yaylı Yatak: 2.590 TL

Relax Süngerli Yatak: 1.090 TL

Dynamic Yaylı Yatak: 1.390 TL

Katlanır Koltuk: 3.490 TL

Pratik Ev Gereçleri ve Dekoratif Ürünler!

4+1 Merdiven: 479 TL

Ütü Masası: 379 TL

Kanatlı Kurutmalık: 199 TL

Elmas Kirli Çamaşır Sepeti: 159 TL

Elmas Sele Sepet: 79,90 TL

Elmas Mandal Sepeti: 22,50 TL

Mutfakta Şıklık ve Fonksiyonellik Bir Arada!

Taç Bella Döküm Basık Tencere: 499 TL

Taç Bella Döküm Derin Tencere: 499 TL

Taç Bella Döküm Tava: 329 TL

Paşabahçe Saklama Kabı 1135 cc: 44,90 TL

Geyik Figürlü Matara 500 ml: 79,90 TL

A101'de Bu Hafta Kaçırılmayacak İndirimler Sizi Bekliyor!

A101'in 7 Aralık 2023 tarihli Aldın Aldın kataloğunda yer alan bu ve daha pek çok üründe indirim fırsatları sizleri bekliyor. A101 mağazalarını ziyaret ederek bu fırsatlardan yararlanabilir, ihtiyacınız olan ürünleri avantajlı fiyatlarla satın alabilirsiniz.