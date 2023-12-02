  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Abana'da Fırtına Sonrası Balıkçı Barınağı Çalışmaları Başladı
Abana'da Fırtına Sonrası Balıkçı Barınağı Çalışmaları Başladı

Abana'da Fırtına Sonrası Balıkçı Barınağı Çalışmaları Başladı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu etkili olan fırtına, bölgede maddi hasara neden oldu.

Fırtına sebebiyle kapanan balıkçı barınağında mahsur kalan tekneler, yaşanan olumsuz durumu beraberinde getirdi. Abana ilçesinde, fırtına sonrası girişi kumla kapanan balıkçı barınağında çalışma başlatıldı.

Tekneleri Kurtarma Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Fırtına nedeniyle kumla kapanan balıkçı barınağında mahsur kalan tekneler için acil bir kurtarma çalışması başlatıldı. İş makinesi kullanılarak barınağın girişini kapatan kum yığını adım adım kaldırılıyor. Ekipler, teknelerin kısa sürede denize çıkartılabilmesi için titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Barınağın girişinin açılmasıyla birlikte, mahsur kalan teknelerin denize açılması için önemli bir adım atılmış olacak.

aw089316-03.jpg

Fırtınanın Ardından Sahilde Çöp Yığını Oluştu

Fırtına sadece balıkçı barınağını etkilemekle kalmadı, aynı zamanda sahilde de önemli değişikliklere neden oldu. Deniz suyunun çekilmesinin ardından sahilde geriye çöp yığını kaldı. Fırtına, denizden karaya taşıdığı atıkların sahile yığılmasına sebep oldu. Temizlik ekipleri, sahil boyunca oluşan çöp yığınını temizleme çalışmalarına hızla başladı.

Doğal Afetin İzleri: Fırtına Sonrası Kapanan Barınak ve Sahildeki Çöp Sorunu

Abana ilçesindeki doğal afetin etkileri, balıkçı barınağındaki kapanma ve sahilde oluşan çöp yığınıyla belirginleşiyor. Fırtına, bölgede yaşayanların günlük hayatını olumsuz etkilediği gibi, doğal dengeyi de geçici süreyle bozdu. Ancak, başlatılan kurtarma ve temizlik çalışmalarıyla, bölge halkı umutlu bir şekilde normal hayata dönüşü bekliyor.

Bu doğal afetin etkileri, bölgedeki dayanışma ve hızlı müdahale ile en aza indirilmeye çalışılıyor. Abana ilçesindeki fırtına sonrası yapılan çalışmalar, bölge halkının birlikte hareket ederek, doğanın zorlu koşullarına karşı nasıl mücadele ettiğini gösteriyor.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Metro Türkiye'nin yerel lezzetler keşfi: Bolu Kanlıca Mantarı
Metro Türkiye'nin yerel lezzetler keşfi: Bolu Kanlıca Mantarı
Taşkesti Belediyesi bu kez ihmal iddialarıyla gündemde
Taşkesti Belediyesi bu kez ihmal iddialarıyla gündemde
Yeniçağa İlçesindeki Trafik Kazasının Detayları Güvenlik Kamerasında
Yeniçağa İlçesindeki Trafik Kazasının Detayları Güvenlik Kamerasında
Yeniçağa'da D-100 Karayolunda Trafik Kazası: 3'ü Ağır, 6 Yaralı
Yeniçağa'da D-100 Karayolunda Trafik Kazası: 3'ü Ağır, 6 Yaralı
Kış tatilinin yıldızları: Türkiye'nin en popüler kayak merkezlerinin başında Kartalkaya yer alıyor
Kış tatilinin yıldızları: Türkiye'nin en popüler kayak merkezlerinin başında Kartalkaya yer alıyor
Kemal Sunal’ın "Meraklı Köfteci" filmini seyreden sahtekar müşteri
Kemal Sunal’ın "Meraklı Köfteci" filmini seyreden sahtekar müşteri
Jandarma Genel Komutanlığı, Bolu Gölcük Tabiat Parkı görselini yayınladı
Jandarma Genel Komutanlığı, Bolu Gölcük Tabiat Parkı görselini yayınladı
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Bolu Orman Bölge müdürlüğünü ziyaret etti
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Bolu Orman Bölge müdürlüğünü ziyaret etti