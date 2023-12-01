Abant Gölü Milli Parkı'nda nesli tükenmekte olan su samurları görüntülendi

Bu nadir görüntüler, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan su samurlarının önemini bir kez daha vurguluyor.

Abant Gölü Milli Parkı, Türkiye'nin doğal güzelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Ancak bu güzelliklerin korunması için yapılan çalışmalar, nesli tükenmekte olan bazı canlı türlerinin varlığına dikkat çekiyor. Bu kapsamda, son günlerde parkın çevresinde dolaşan 4 su samurununun görüntülenmesi büyük bir heyecan yarattı.

IUCN tehlike altında ilan etti

Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN), su samurlarını "nesli yok olma tehdidi altında" olarak değerlendiriyor. Bu değerlendirme, bu sevimli yaratıkların korunmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Su samurları, tatlı su habitatlarında yaşayan ve suyun ekosistemi üzerinde önemli bir rol oynayan hayvanlardır. Ancak habitat kaybı, kirlilik ve avlanma gibi faktörler nedeniyle sayıları giderek azalmaktadır.



Vatandaşlar görüntüledi

Su samurlarının Abant Gölü Milli Parkı'nda görüntülenmesi, parkı ziyaret eden vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Bu görüntüler, su samurlarının bu bölgedeki varlığını belgelemek adına büyük bir öneme sahip.

Nadir Görüntüler Gölcük'te de kaydedildi

Abant Gölü çevresindeki bu nadir görüntüler, geçtiğimiz günlerde Gölcük'te de kaydedilmişti. Su samurlarının farklı bölgelerde görüntülenmesi, bu türün Türkiye'nin çeşitli sulak alanlarında yaşam sürdüğünü gösteriyor.

Su Samurları Abant deresinde yiyecek aradı

Görüntülerde, su samurlarının Abant Deresi kıyısında yiyecek ararkenki anlarına tanıklık ediyoruz. Bu sevimli canlıların doğal yaşam alanlarındaki davranışlarını gözlemlemek, onların korunmasına katkı sağlamak adına büyük bir önem taşıyor.