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Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde asansör sorunu devam ediyor

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yaşanan asansör sorunu, öğrenci ve akademisyenlerin güvenliğini tehdit eden bir boyuta ulaştı.

Geçtiğimiz yaz aylarından bu yana bozuk olan ve defalarca şikayet edilmesine rağmen tamir edilmeyen asansör, ciddi bir güvenlik sorununa dönüştü.

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Öğrenciler ve akademisyenler tehlikede

23 Kasım Perşembe günü, Müzik Bölümü öğrencilerinden ikisi, yaklaşık 30 dakika boyunca asansörde mahsur kaldı ve düşme tehlikesi yaşadı. Bu olay, asansörün güvenli olmadığını ve acil müdahale gerektirdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Üniversite Yönetimi ve Bakım Firmasının Tutumu

Üniversite yönetimi ve asansörü tamir eden firma, sorunun çözüldüğünü iddia etse de, asansörde yaşanan titremeler, duraksamalar ve kapı sorunları devam ediyor. Öğrenci temsilcileri ve akademik personel, defalarca dile getirdikleri bu sorunun çözülmesini talep ediyor.

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Güvenli asansör için çağrı

Öğrenciler ve akademisyenler, asansörlerin güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için üniversite yönetiminden acil çözüm bekliyor. Sorunun çözülmesi için daha fazla beklemek istemeyen üniversite camiası, bu tür tehlikelerin önlenmesi için etkili önlemler alınmasını talep ediyor.

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yaşanan asansör sorunu, öğrenci ve akademisyenlerin güvenliğini riske atıyor. Üniversite yönetiminin ve ilgili bakım firmasının bu soruna kalıcı bir çözüm bulması gerekiyor. Öğrenci ve akademik camianın güvenliği için acil adımlar atılmasını bekleyen üniversite, bu sorunun bir an önce giderilmesini umuyor.

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