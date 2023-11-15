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Abant ve Yedigöller: Ünlü CEO'ların gözde tatil tavsiyeleri, Bolu'nun doğal güzellikleri keşfedin

Abant ve Yedigöller: Ünlü CEO'ların gözde tatil tavsiyeleri, Bolu'nun doğal güzellikleri keşfedin

Ünlü tatil sitelerinin CEO'ları, Türkiye'nin en çok tercih edilen şehirlerinden biri olan Bolu'daki Abant ve Yedigöller Milli Parkları'nı takipçilerine önerdi. Okulların ara tatil dönemiyle birlikte Bolu, tatilcilerin gözdesi haline geldi.

Abant'ta renklerin büyüsü

Sonbaharın getirdiği renk cümbüşü, Abant Milli Parkı'nda ziyaretçilere unutulmaz manzaralar sunuyor. Yeşil ve kahverengi tonlarının hakim olduğu park, tatilcileri büyülüyor ve bu göz alıcı manzaralar ziyaretçilerin fotoğraf karelerine yansıyor.

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Abant'ta yoğunluk ve aktiviteler

Milli parkın girişinde oluşan uzun araç kuyrukları, yoğunluğun göstergesi. Tatilciler, göl kenarında yürüyüş yaparak ve piknik yaparak bu eşsiz doğal güzelliğin tadını çıkarıyorlar.

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İtalya’ya karşı Bolu doğası

Ünlü bir tatil rezervasyon sitesinin yönetim kurulu başkanı Kaan Karayal'a göre, yerli tatilciler genellikle Kıbrıs, Antalya, Bolu, Afyon ve Balıkesir'i tercih ediyor. Yurt dışında ise popüler destinasyonlar Dubai, İtalya ve Balkan ülkeleri oluyor.

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Bolu'nun yükselişi

Karayal, yaz aylarında Antalya, Kıbrıs, Bodrum ve Marmaris'in popüler olduğunu, ancak bahar aylarında tercihlerin Bolu, Afyon ve Sapanca gibi yerlere kaydığını belirtiyor. Paris ve Disneyland turları, Sharm, Dubai, İtalya ve Balkan turları da yıl boyunca ilgi görüyor.

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Yedigöller'in farklı atmosferi

Bir başka tatil rezervasyon sitesi CEO’su Onur Otruş, ara tatil için özel rotaların belirlendiğini söylüyor. Temiz hava ve yeşillik arayanlar için Sapanca, her mevsimde farklı bir atmosfere sahip Abant ve serinlik sunan Yedigöller, her bütçeye uygun fiyat ve ödeme seçenekleriyle sunuluyor.

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