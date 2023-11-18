Aç kalan Ayılar Zonguldak Köylerine İniyor: Vatandaşlar Tedirgin

Bu durum özellikle meyve ağaçları ve tarım ürünleri üzerinde olumsuz etkilere neden oluyor. Köylüler, ayıların yerleşim yerlerine yakın bölgelerde dolaşmasının, özellikle gece saatlerinde, vatandaşlar arasında endişe ve korkuya sebep olduğunu ifade ediyor.

Başlarkadı Muhtarı Hasan Ermağan, artan ayı olaylarına dikkat çekerek, "Son zamanlarda ayı olayları artıyor. Bir mahallemize indiler ve güvenlik kameralarına yakalandılar. Artan olaylardan sonra her akşam köyün etrafında tur atıyorum. Bir anda ayı sürüsü karşıma çıktı. Vatandaşlar tedirgin oluyor, korkudan mantar toplamaya bile gidemiyorlar" şeklinde konuştu.

Ayıların köylere inmesiyle birlikte özellikle meyve bahçeleri ve tarım alanlarında ciddi zararlar meydana geldiğini belirten köylüler, bu durumun ekonomik kayıplara neden olduğunu söylüyor. Ayıların insanlarla karşılaşma ihtimali nedeniyle vatandaşlar günlük yaşamlarını sürdürürken tedirginlik içinde yaşıyor.

Ayılarla karşılaşma sıklığının artmasıyla birlikte çözüm arayışları da gündeme gelmiş durumda. Yetkililerden alınan bilgilere göre, bu tür durumlarla başa çıkabilmek ve ayıların köylere inmesini engellemek adına çeşitli önlemler alınması planlanıyor.

Köylüler, yetkililerden acil tedbirler alınmasını ve ayıların kontrol altına alınarak köylerine zarar vermesinin önlenmesini talep ediyor. Ayıların doğal yaşam alanlarına yönlendirilmesi ve köylerden uzaklaştırılması için yapılan çalışmaların hızlandırılması bekleniyor.