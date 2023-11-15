Adapazarı'nda Şok Hırsızlık: Yaşlı Kadının Profesyonelce Gerçekleştirdiği Çanta Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında!

Adapazarı ilçesinde bulunan Dar Sokak'ta faaliyet gösteren bir çantacı dükkanında gerçekleşen olay, yaşlı bir kadının hırsızlık becerilerini konu alan çarpıcı bir güvenlik kamerası görüntüsüyle ortaya çıktı.

Dükkan sahibi Onur Baycan, yaşanan olayı güvenlik kameralarını izleyerek fark ettiğini ve yaşlı kadının olayı ne kadar profesyonelce gerçekleştirdiğine şahit olduğunu dile getirdi.

Olayın, dün saat 14.00 sularında yaşandığını aktaran Baycan, 80'li yaşlarını süren bir kadının çanta bakma bahanesiyle dükkanlarına girdiğini belirtti. Yaşlı kadının üzerindeki şalı kullanarak çantaların üstünü örttüğü an, hırsızlık anının başladığını ifade etti. Görüntülerde, kadının olayı sadece birkaç saniye içinde gerçekleştirdiği ve sonrasında dükkanı terk ettiği net bir şekilde gözlemleniyor.

Baycan, müşterilerinden birinin görüş açısını kapatması sayesinde yaşanan olayı fark ettiklerini ve güvenlik kameralarını incelediklerinde olayın şok edici boyutta olduğunu belirtti. Yaşlı kadının, çantaları şal ile örtme yöntemiyle hırsızlık yapması, iş yerinde şaşkınlık yaratırken Baycan, "Sözün bittiği yerdeyiz. Belki torunu, çoluğu çocuğu var, yazık. Yolda zor yürüyor belki ama çantayı örtü yöntemiyle alıyor, gidiyor. Biz kendimiz utanıyoruz artık ne diyeyim" şeklinde duygusal bir açıklamada bulundu.

Olayın basında geniş bir yankı uyandırmasının ardından, Adapazarı polisi yaşlı kadını tespit edip yakalamak için çalışmalara başladı. Bu olay, sadece yaşlı bir kadının değil, her yaştan ve durumdan kişinin potansiyel bir hırsız olabileceğini gösterirken, iş yer sahiplerini ve müşterileri daha dikkatli olmaya teşvik ediyor.