AFAD başkanı ve Zonguldak Valisinden Kafkametler Gemisi Kazası bilgilendirilmesi

Zonguldak'taki Kafkametler gemi kazası hakkında AFAD Başkanı Okay Memiş ve Vali Osman Hacıbektaşoğlu'ndan son gelişmeleri açıkladı. Kafkametler adlı yük gemisi, şiddetli fırtına ve rüzgarın etkisiyle batarak denizin 25 metre altına gömüldü.

Yoğun arama ve kurtarma çabaları devam ediyor

Memiş, 159 kişilik bir arama ve kurtarma ekibinin, AFAD, Sahil Güvenliği, Kıyı Emniyeti, Jandarma, emniyet dalgıçları ve gönüllü dalgıçlarla birlikte çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı. Ekipler, 4 su altı robotu ve dronlar kullanarak yoğun bir şekilde çalışmalarını yürütüyor. Geminin yaşam alanlarına giren ekipler, mürettebatın geri kalan 11 üyesini bulmak için çabalıyor.

Zorlu doğa koşulları ve görüş mesafesi engelleri

Memiş, yaşanan fırtınanın kasırga seviyesine ulaştığını, bu durumun arama çalışmalarını zorlaştırdığını ifade etti. Denizin dip görüş mesafesinin 25 santimetreye kadar düştüğü, bu koşullarda çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Elektrik kesintileri ve altyapı zararı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, bölgedeki elektrik kesintileri ve altyapı hasarı hakkında da bilgi verdi. 18 Kasım Cumartesi gününden itibaren başlayan yağış ve fırtınanın elektrik kesintilerine yol açtığını, bu durumun 51 bin 259 vatandaşı etkilediğini, bin 355 trafonun devre dışı kaldığını aktardı.

Kazanın ardından adli soruşturma

Hacıbektaşoğlu, kazanın ardından Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturmaya da değindi. Kazanın oluş biçimi ve sonrasında toplanan bilgilerin, soruşturmayı şekillendirdiği belirtildi.

Toplumun ve ailelerin bilgilendirilmesi

Vali Hacıbektaşoğlu, olayla ilgili ailelere ve kamuoyuna düzenli bilgi verildiğini, bu süreçte ailelerin bilgilendirilmesine öncelik verdiklerini vurguladı. Olayın ardından toplumun ve ailelerin endişelerini yatıştırmak amacıyla yapılan bu bilgilendirmelerin önemi altını çizdi.

Arama ve kurtarma çalışmalarına yönelik umutlu bekleyiş

Bu trajik olayın ardından, AFAD ve ilgili ekiplerin yoğun çalışmaları devam ederken, kayıp mürettebat üyelerinin bulunması için umutlu bir bekleyiş sürüyor. Toplum, bu zorlu koşullar altında yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarının sonuçlarını dikkatle takip ediyor.