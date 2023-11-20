  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. AFAD'dan Bolu'da Yoğun Kar Yağışı ve Heyelan Uyarısı: Acil Müdahale Devam Ediyor
AFAD'dan Bolu'da Yoğun Kar Yağışı ve Heyelan Uyarısı: Acil Müdahale Devam Ediyor

AFAD'dan Bolu'da Yoğun Kar Yağışı ve Heyelan Uyarısı: Acil Müdahale Devam Ediyor

"Bolu'da 19 Kasım 2023'te aşırı yağışlar sonucu 9 araç mahsur kaldı, Bolu Tüneli'nde heyelan tehlikesi yaşanıyor. AFAD ve acil durum ekipleri, yol kapanması ve kar yağışına müdahale ediyor."

Bolu Tüneli'nde Heyelan Tehlikesi

Kış şartlarının ağırlaştığı Bolu'da, Tüneli İstanbul yönünde 150 metre geçtikten sonra meydana gelen heyelan tehlikesi endişeleri artırdı. AFAD tarafından yapılan açıklamada, Bolu Tüneli'nin sağ şeridinin, heyelan bölgesine kadar olan kısmının güvenlik tedbirleri çerçevesinde kapatıldığı bildirildi.

afaddan-acil-mudahaleler-devam-ediyor-2.jpg

Mahsur Kalan Vatandaşlara Hızlı Müdahale

AFAD ve ilgili acil durum ekipleri, kar yağışı ve heyelan riski altındaki bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mahsur kalan araçlarda bulunan vatandaşlara ulaşmak için yoğun bir çaba harcanıyor. Ekiplerin, olası risklere karşı hazırlıklı olduğu ve gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtildi.

afaddan-acil-mudahaleler-devam-ediyor-3.jpg

Bolu Halkına Önemli Uyarılar ve Tavsiyeler

Bolu Valiliği ve yerel yönetimler, vatandaşlara gereksiz yere dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca, Bolu Tüneli ve çevresindeki yolları kullanacak sürücüler, güvenlik önlemleri ve alternatif güzergahlar konusunda bilgilendirildi.

afaddan-acil-mudahaleler-devam-ediyor-4.jpg

Son Dakika Gelişmeleri ve Güncel Bilgiler

Bolu'daki durumla ilgili son dakika gelişmeleri ve güncel bilgiler, AFAD ve ilgili kurumların resmi internet siteleri ile sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilir. Vatandaşların güvenliği ve bölgedeki trafik akışının normalleşmesi için yapılan çalışmaların detaylarına bu kanallardan ulaşılabileceği hatırlatıldı.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Düzce'de fırtına alarmı: ağaçlar devrildi, trafik aksadı
Düzce'de fırtına alarmı: ağaçlar devrildi, trafik aksadı
Bu yaz hepinizin kanını daha çok emecekler
Bu yaz hepinizin kanını daha çok emecekler
Bolu Abant Gölü'nde kar sevinci, yollar açıldı!
Bolu Abant Gölü'nde kar sevinci, yollar açıldı!
Bolu Yedigöller'de yoğun kar yağışı 26 kişiyi esir aldı!
Bolu Yedigöller'de yoğun kar yağışı 26 kişiyi esir aldı!
Bolu’da kar yağışı sonrası hayat normale dönüyor
Bolu’da kar yağışı sonrası hayat normale dönüyor
Bolu-Karabük Yolu Kemikli Rampası'nda Kar ve Buzlanma, ulaşım durdu
Bolu-Karabük Yolu Kemikli Rampası'nda Kar ve Buzlanma, ulaşım durdu
Ünlü Astrolog Reda Wigle'den Burçlar ve Yalan İlişkisi Açıkladı
Ünlü Astrolog Reda Wigle'den Burçlar ve Yalan İlişkisi Açıkladı
Muhammed Emin Demirkol’un istifasıyla boşalan Bolu Sağlık İl Müdürü koltuğuna kim oturacak?
Muhammed Emin Demirkol’un istifasıyla boşalan Bolu Sağlık İl Müdürü koltuğuna kim oturacak?