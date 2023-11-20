AFAD'dan Bolu'da Yoğun Kar Yağışı ve Heyelan Uyarısı: Acil Müdahale Devam Ediyor

"Bolu'da 19 Kasım 2023'te aşırı yağışlar sonucu 9 araç mahsur kaldı, Bolu Tüneli'nde heyelan tehlikesi yaşanıyor. AFAD ve acil durum ekipleri, yol kapanması ve kar yağışına müdahale ediyor."

Bolu Tüneli'nde Heyelan Tehlikesi

Kış şartlarının ağırlaştığı Bolu'da, Tüneli İstanbul yönünde 150 metre geçtikten sonra meydana gelen heyelan tehlikesi endişeleri artırdı. AFAD tarafından yapılan açıklamada, Bolu Tüneli'nin sağ şeridinin, heyelan bölgesine kadar olan kısmının güvenlik tedbirleri çerçevesinde kapatıldığı bildirildi.

Mahsur Kalan Vatandaşlara Hızlı Müdahale

AFAD ve ilgili acil durum ekipleri, kar yağışı ve heyelan riski altındaki bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mahsur kalan araçlarda bulunan vatandaşlara ulaşmak için yoğun bir çaba harcanıyor. Ekiplerin, olası risklere karşı hazırlıklı olduğu ve gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtildi.

Bolu Halkına Önemli Uyarılar ve Tavsiyeler

Bolu Valiliği ve yerel yönetimler, vatandaşlara gereksiz yere dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca, Bolu Tüneli ve çevresindeki yolları kullanacak sürücüler, güvenlik önlemleri ve alternatif güzergahlar konusunda bilgilendirildi.

Son Dakika Gelişmeleri ve Güncel Bilgiler

Bolu'daki durumla ilgili son dakika gelişmeleri ve güncel bilgiler, AFAD ve ilgili kurumların resmi internet siteleri ile sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilir. Vatandaşların güvenliği ve bölgedeki trafik akışının normalleşmesi için yapılan çalışmaların detaylarına bu kanallardan ulaşılabileceği hatırlatıldı.